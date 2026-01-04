El británico Tyson Fury anuncia su regreso al boxeo en 2026

Tyson Fury, quien ha protagonizado varios retiros y retornos a los cuadriláteros a lo largo de su carrera, ha vuelto a ser centro de atención al anunciar que planea su regreso al boxeo profesional en el año 2026, cuando tendrá 37 años. El medio The Guardian detalló que este anuncio surge tras meses de especulaciones y publicaciones recientes en sus redes sociales, donde aparecía entrenando y alimentando las dudas sobre la veracidad de su retiro definitivo. Fury, conocido como el ‘Gipsy King’, declaró a través de su cuenta de Instagram: “2026 es el año. Regreso del mac. He estado fuera un tiempo, pero ya estoy de vuelta, 37 años y sigo pegando. Nada mejor que pegar a los hombres en la cara y que me paguen por ello”.

Según publicó The Guardian, Fury había anunciado previamente su retiro del boxeo después de perder en dos ocasiones consecutivas ante el ucraniano Oleksandr Usyk, quien le arrebató tres de los cuatro principales títulos mundiales de peso pesado en diciembre de 2024. Tras estas derrotas, y visiblemente molesto por las decisiones de los jueces, Fury confirmó al mes siguiente el final de su carrera profesional. Sin embargo, los antecedentes del británico respecto a su retiro, ya que en abril de 2022 había hecho un anuncio similar tras vencer a Dillian Whyte para luego regresar ese mismo año, hicieron que muchos aficionados y expertos mantuvieran la incertidumbre sobre su retiro real, según describió The Guardian.

El historial del boxeador británico registra 34 victorias en un total de 37 combates, junto a dos periodos como campeón mundial. Usyk, hasta la fecha, es el único que ha conseguido derrotar a Fury. Durante las vacaciones recientes, Fury compartió videos entrenando, lo que avivó los rumores sobre una posible vuelta al deporte y, según consignó The Guardian, aumentó las expectativas de la afición sobre nuevos enfrentamientos en la división de los pesos pesados.

Desde hace tiempo se ha mencionado la posibilidad de un combate con Anthony Joshua, quien fue dos veces campeón mundial de los pesos pesados. Ambos pugilistas llegaron a un acuerdo para enfrentarse en agosto de 2021, cuando cada uno ostentaba los principales títulos mundiales, aunque la pelea se canceló tras la decisión de un tribunal de arbitraje que obligó a Fury a disputar una tercera pelea contra Deontay Wilder. The Guardian añadió que la expectativa de ver a Fury y Joshua en el ring se renovó a principios de este año, con la propuesta de un encuentro preparatorio previo a una posible pelea, ya fuera para finales de verano de 2026. Sin embargo, los planes se complicaron tras un grave accidente automovilístico en Nigeria que involucró a Joshua, quien resultó herido y sufrió la pérdida de dos personas de su círculo cercano y del equipo de trabajo, dificultando su participación en el boxeo por el momento.

En caso de que Anthony Joshua no se encuentre disponible para combatir, Fury contempla alternativas como una tercera pelea contra Oleksandr Usyk, actual campeón mundial del CMB, la AMB y la FIB, o medir fuerzas con Fabio Wardley, titular del cinturón de la OMB. The Guardian reportó que, en caso de lograr una victoria ante cualquiera de estos rivales, Fury igualaría el récord de Muhammad Ali al convertirse en tricampeón mundial de los pesos pesados.

El anuncio de Fury también se produce dentro de un contexto marcado por la incertidumbre sobre su determinación de dejar los cuadriláteros. Según recordó The Guardian, después de su triunfo frente a Dillian Whyte en 2022, Fury compartió el deseo de retirarse en la cima, pero terminó volviendo a competir poco después, lo que ha generado dudas recurrentes en torno a sus decisiones sobre el retiro.

Fury comentó en diversas ocasiones su descontento con el resultado de los jueces en sus enfrentamientos frente a Usyk, lo que podría considerarse un motivo adicional que lo impulse a intentar una revancha o una trilogía. Mientras tanto, el púgil británico se mantiene en el ojo público gracias a su presencia activa en redes sociales y la constante especulación mediática acerca de sus próximos pasos, según recogió The Guardian.

The Guardian también indicó que, con la hipotética victoria ante uno de los campeones actuales, Fury podría entrar en un selecto grupo de boxeadores que han logrado tres reinados mundiales en la división reina del boxeo, lo que sumaría un logro más a una carrera ya marcada por títulos, retornos y polémicas.