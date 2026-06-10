/C O R R E C C I O N -- USG Corporation/

PR Newswire

CHICAGO, 10 de junio de 2026

En el comunicado de prensa publicado el 10 de junio de 2026: USG Corporation fortalece su red de manufactura con la apertura de una nueva planta en Canadá, de USG Corporation en PR Newswire, la empresa nos informó que se hicieron cambios. A continuación, encontrará el comunicado completo y corregido con información adicional al final:

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USG Corporation fortalece su red de manufactura con la apertura de una nueva planta en Canadá· La nueva planta de USG, ubicada en Wheatland, define el estándar de la manufactura moderna en Norteamérica y establece un nuevo referente de sustentabilidad con tecnología de vanguardia e iniciativas de cero residuos.

CHICAGO, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- USG Corporation, empresa líder en fabricación de sistemas ligeros de construcción, anunció hoy que su división de negocio en Canadá, CGC Inc., ha inaugurado oficialmente una nueva planta en Wheatland, Alberta. Esta planta, con una inversión de 210 millones dólares canadienses, añade una capacidad importante en la fabricación de tableros de yeso en el oeste de Canadá y fortalece la red de manufactura más amplia de USG en Norteamérica.

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Ubicada en un terreno de aproximadamente 866,000 m2 en Wheatland, la nueva planta, fabricará tableros USG Sheetrock®, esencial para la construcción de viviendas, proyectos comerciales e infraestructura en toda Norteamérica.

Esta planta es una de las más avanzadas en tecnología y sostenibilidad dentro de la red global de USG, y está diseñada para fortalecer la confiabilidad del suministro en el oeste de Canadá.

"Como la mayor inversión en la historia de nuestra empresa en Canadá, esta nueva planta marca un hito importante para nuestro negocio y refleja nuestro compromiso con el futuro de la manufactura y la construcción en Norteamérica" mencionó Chris Macey, Presidente y CEO de USG Corporation. "La planta de Wheatland suma capacidad fundamental de tableros de yeso en el oeste de Canadá y fortalece nuestra capacidad para ofrecer la calidad, confiabilidad y servicio que nuestros clientes esperan, al mismo tiempo que apoyamos la creciente demanda de vivienda y el desarrollo a largo plazo de las comunidades donde operamos".

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"Wheatland refleja el compromiso a largo plazo de Grupo Knauf con la manufactura moderna, la excelencia operativa y el crecimiento sostenible en Norteamérica" señaló Dr. Uwe Knotzer, General Partner de Grupo Knauf y chairman de USG. "Esta instalación es una integración importante a nuestra red global de manufactura y un claro ejemplo de cómo invertimos a largo plazo en los mercados, clientes y comunidades a las que servimos. Wheatland fortalece nuestra capacidad para respaldar el crecimiento en el oeste de Canadá con una manufactura avanzada, eficiente y responsable".

Por su parte, Steve Youngblut, Presidente de CGC Inc, destacó que la apertura de la nueva planta representa un gran hito para la compañía, estableciendo un paso importante en su plan para modernizar su red de manufactura, ampliar su capacidad de producción y establecer un centro de manufactura sostenible para la industria de la construcción regional.

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Estableciendo un nuevo estándar de sustentabilidad en la manufactura

La planta de Wheatland contribuye a los objetivos de sostenibilidad CGC con una eficiencia operativa de primer nivel, que incluye la reducción del 20% en las emisiones de carbono, reducción del 25% del consumo de agua, cero residuos de manufactura enviados a relleno sanitario y generación solar en sitio que ayuda a reducir la huella ambiental de la instalación.

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La integración de esta nueva planta a la red de manufactura de USG, marca un hito estratégico para la compañía en Norteamérica, al fortalecer su capacidad de respuesta en un mercado en crecimiento. La inversión en esta moderna instalación consolida su liderazgo en la región y refleja su compromiso con el desarrollo sostenible, la innovación y la excelencia operativa.

A través de iniciativas como esta, USG continúa invirtiendo en el futuro del sector de la construcción, impulsando el crecimiento de sus clientes y contribuyendo al desarrollo de las comunidades donde opera, manteniendo una visión de largo plazo.

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Acerca de USG CorporationUSG Corporation, empresa líder en la fabricación de sistemas ligeros de construcción y soluciones innovadoras, es la empresa matriz de CGC y USG LATAM. Con sede en Chicago, Illinois, USG atiende a los mercados de la construcción en todo el mundo con productos para muros interiores y exteriores, techos, pisos, revestimientos y cubiertas, que permiten a sus clientes construir espacios excepcionales donde las personas viven, trabajan y se divierten. Para más información, visita usg.com.

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Acerca de grupo KnaufEl Grupo Knauf es la empresa matriz de USG. Como fabricante global de materiales de construcción y sistemas para la construcción, Knauf emplea a más de 42,000 colaboradores en más de 300 plantas de manufactura y puntos de ventas en más de 90 países. Para más información, visita: knauf.com/en.

Acerca de CGC Inc.CGC Inc. es un líder en la fabricación y distribución de tableros de yeso, materiales para acabados interiores y cielos acústicos en Canadá. Fundada en Nueva Escocia en 1907, CGC ha contribuido a construir Canadá durante casi 125 años, proporcionando los materiales esenciales utilizados en viviendas, hospitales, escuelas, oficinas e infraestructuras presentes en el día a día de los canadienses. Cuenta con operaciones mineras, de manufactura y logística en todo el país, incluyendo Nueva Escocia, Quebec, Ontario y recientemente concluyó la construcción de su planta más nueva en Alberta. Visita el sitio web de CGC Inc. para obtener más información.

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Contacto de prensa

Kathleen PrauseUSG Corp.E: kprause@usg.com

Bertha VillalobosUSG LATAME: BVillalobos@usg.com

Corrección: Una versión anterior de este comunicado incluía un presupuesto incorrecto que ahora ha sido reemplazado.

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FUENTE USG Corporation