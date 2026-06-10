Hallan en un hostal de Bogotá el cuerpo de un empresario costarricense desaparecido

Bogotá, 10 jun (EFE).- El cuerpo sin vida del empresario costarricense Alejandro Calderón Hernández, de 42 años, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 29 de mayo, fue encontrado este miércoles en un hostal del centro de Bogotá, informó la Fiscalía colombiana.

El Instituto colombiano de Medicina Legal estableció la identidad del hombre y determinó que la causa de la muerte fue una falla cardíaca y que no hubo indicios de violencia.

Calderón Hernández, conocido por familiares y amigos como 'Nano', era buscado desde finales de mayo, cuando se perdió su rastro en la capital colombiana.

Tras la confirmación de las autoridades, la familia emitió un comunicado en redes sociales en el que confirmó que el cuerpo corresponde al ciudadano costarricense y agradeció el apoyo recibido durante los más de diez días de incertidumbre.

"Con profundo dolor y el corazón destrozado, confirmamos que el cuerpo encontrado en Bogotá, Colombia, corresponde a Alejandro Calderón Hernández, conocido por todos como 'Nano'", señaló la familia.

En el mensaje, los familiares agradecieron las oraciones y las muestras de apoyo recibidas durante la búsqueda y solicitaron privacidad por el duelo.

"Agradecemos a Dios que, en medio de tanto dolor e incertidumbre, haya permitido encontrarlo y brindarle a su familia una respuesta", añadieron los allegados en el comunicado divulgado en una página de Facebook creada tras la desaparición del empresario. EFE

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