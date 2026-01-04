EEUU finaliza las restricciones de vuelos sobre el Caribe impuestas por la incursión militar en Venezuela

En el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico, decenas de viajeros esperaron novedades sobre la reanudación de los vuelos, mientras que el personal gestionaba las consecuencias de la suspensión de, al menos, 360 operaciones aéreas en la isla. Esta situación fue causada por las restricciones impuestas recientemente sobre el espacio aéreo del Caribe y Venezuela tras la incursión militar estadounidense en Venezuela. Según reportó Bloomberg, la medida dejó a miles de pasajeros varados en múltiples destinos de la región en plena temporada de vacaciones, y las autoridades aeroportuarias continuaron atendiendo el flujo de afectados hasta que el Departamento de Transportes de Estados Unidos anunció el fin de la limitación.

A partir de las 00.00 horas del domingo, hora de la Costa Este de Estados Unidos (06.00 horas en la Península Ibérica), el secretario de Transportes estadounidense, Sean Duffy, comunicó la expiración oficial de las restricciones en el espacio aéreo del Caribe. Tal como publicó Bloomberg, el funcionario explicó en un mensaje en la red social X que las restricciones originales caducarían en ese momento, permitiendo la reanudación paulatina de los vuelos comerciales y exhortó a los viajeros a comunicarse con sus respectivas aerolíneas para conocer la situación de sus vuelos. Duffy sostuvo que las compañías aéreas estaban informadas y que actualizarían los horarios a la mayor brevedad.

Las restricciones habían obligado a suspender cientos de vuelos en aeropuertos de Barbados, Aruba, Puerto Rico, Antigua y Barbuda, y Trinidad y Tobago, lo que generó acumulación de viajeros sin certeza sobre el restablecimiento de la operatividad aérea. Según detalló la agencia Bloomberg, la medida se tomó para “garantizar la seguridad” de las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el marco de la incursión en Venezuela, en apoyo al Departamento de Guerra. Esta decisión se adoptó en un contexto de alta demanda, en coincidencia con el periodo vacacional navideño.

En cuanto al impacto sobre las aerolíneas, American Airlines informó la cancelación de por lo menos 160 vuelos y el retraso de unos 500 servicios. Al mismo tiempo, JetBlue Airways superó los 200 vuelos cancelados, aunque mantuvo operativas sus rutas que conectan con República Dominicana y Jamaica, según reportó Bloomberg en su cobertura sobre las consecuencias inmediatas del cierre temporal del espacio aéreo.

La disrupción no afectó solo la movilidad de los pasajeros sino también otros servicios esenciales. Stacey Plaskett, congresista estadounidense y representante de las Islas Vírgenes, informó sobre la interrupción del servicio postal en el territorio, lo que sumó otro desafío para los residentes en la región, tal como consignó Bloomberg.

Las autoridades portuarias y aerolíneas continuaron trabajando en la reprogramación de los vuelos afectados y en la asistencia a los pasajeros hasta que la suspensión fue revocada por el Departamento de Transportes. El sector y los afectados siguen atentos a la normalización de los servicios, mientras persisten las consultas sobre el alcance de las medidas y el lapso para el restablecimiento total de las operaciones, reportó Bloomberg en su última actualización.