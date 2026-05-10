El Barça celebra su primer alirón directo ante el Real Madrid

El FC Barcelona se ha proclamado este domingo campeón de LaLiga EA Sports 2025-2026 de la forma más soñada por cualquier aficionado 'culer', logrando de forma matemática el título frente a su eterno rival, el Real Madrid, en un Clásico disputado en el nuevo Spotify Camp Nou y en un pulso directo por la Liga que nunca antes se había dado a favor del Barça y que tan solo había sucedido, con su rival ganador, una sola vez en la historia.

El 2-0 cosechado en el Spotify Camp Nou ha permitido al equipo de Hansi Flick mantener una ventaja ya insalvable para el cuadro blanco, firmando así un hito que, a falta de tres jornadas para el final del campeonato, el conjunto catalán jamás había logrado en los casi cien años de historia liguera.

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Hasta el pitido final de este domingo, el FC Barcelona nunca había logrado la consecución de un campeonato liguero en un Clásico. De hecho, a nivel global, es apenas la segunda vez en toda la historia de la competición que el título se decide en un enfrentamiento directo entre ambos transatlánticos del fútbol español.

Para encontrar el único precedente hay que viajar casi un siglo atrás, concretamente al 3 de abril de 1932. En la temporada 1931-1932, los papeles estaban invertidos: fue el Real Madrid quien visitó el antiguo campo de Les Corts en la última jornada, sabiendo que le bastaba con puntuar. Aquel encuentro terminó en un empate (2-2) que permitió a los madridistas celebrar sobre el césped blaugrana la que fue su primera Liga, terminando además invictos. Hoy, 94 años después, el Barça ha devuelto de alguna manera aquel golpe histórico.

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DE LAS 'FINALES' VIRTUALES AL ALIRÓN DEFINITIVO

Si bien el festejo matemático en un Clásico es una novedad absoluta para la entidad catalana, la historia está plagada de duelos ante el Real Madrid que sirvieron como trampolín definitivo hacia el trofeo, actuando como auténticas finales anticipadas.

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El primer gran ejemplo data de 1945, cuando el Barça de Josep Samitier endosó un contundente 5-0 a los blancos. Aquel triunfo otorgó a los catalanes un liderato por la mínima que lograron conservar hasta el final para coronarse campeones por un solo punto de margen. Quince años después, en 1960, el equipo de Helenio Herrera neutralizó la ventaja madridista con un 3-1 en el feudo 'culer', igualando la tabla y ganando el 'goal average', lo que les permitió llevarse el campeonato en la última fecha gracias a una goleada ante el Zaragoza.

La década de los 90 también dejó su huella. En el curso 1993-1994, el 'Dream Team' de Johan Cruyff asaltó el Santiago Bernabéu en la penúltima jornada con un tanto de Guillermo Amor (0-1). Una victoria agónica que mantuvo con vida al equipo para obrar el milagro en la última jornada, impulsado por el histórico penalti fallado por el deportivista Miroslav Djukic.

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Ya en la era moderna, bajo la batuta de Pep Guardiola, el Clásico se erigió como juez implacable en dos temporadas consecutivas. En 2009, el inolvidable 2-6 en Chamartín dinamitó las aspiraciones del Real Madrid, que llegaba a cuatro puntos, ampliando la brecha a siete y dejando el trofeo visto para sentencia. Un año después, en 2010, ambos gigantes llegaban empatados a 77 puntos a la cita de la jornada 31; los tantos de Messi y Pedro (0-2) rompieron la igualdad y resultaron ser la renta exacta con la que el Barça conquistó el torneo. En 2012, sonrió al Real Madrid, que ganó 1-2 en el Camp Nou en la jornada 35 y dejó prácticamente sentenciado el título.

El antecedente más fresco se vivió la temporada pasada, en la 2024-2025. El Real Madrid aterrizó en el Estadi Olímpic Lluís Companys a cuatro puntos del liderato y llegó a ponerse 0-2 en apenas un cuarto de hora con un doblete de Kylian Mbappé. Sin embargo, los hombres de Hansi Flick desataron un vendaval ofensivo para darle la vuelta al marcador antes del descanso y acabar firmando un 4-3 que elevó la distancia a siete puntos. Aquella épica remontada decantó la balanza de forma virtual, aunque el alirón oficial se hizo esperar a la jornada siguiente en Cornellà.

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