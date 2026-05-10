Lamine Yamal, el rey de la asistencia por segunda temporada consecutiva

Barcelona,10 may (EFE).- Si el Barcelona se ha proclamado campeón de LaLiga por segundo año consecutivo, Lamine Yamal parece que también repetirá como máximo asistente del campeonato por segunda campaña seguida.

La pasada temporada, el '10' azulgrana regaló 13 pases de gol en 35 partidos disputados; este curso ha logrado once asistencias en 26 participaciones.

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Lamine Yamal no podrá aumentar su producción de aquí a final de temporada, porque ante el Celta sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le tendrá KO hasta que llegue el Mundial.

Sin embargo, sigue liderando esta estadística por encima de Arda Güller (Real Madrid) y Luis Milla (Getafe), ambos con 9 asistencias, y su compañero de equipo, Pedro González 'Pedri', que lleva 8.

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Si el curso anterior el atacante mataronense sumó 9 tantos a esos 13 pases de gol, este año, a sus 11 asistencias ha añadido otras 16 dianas. O lo que es lo mismo, ha pasado de 21 a 27 contribuciones de gol para su equipo.

Solo el madridista Kylian Mbappé (24 goles y 4 asistencias en 28 partidos) suma más que él internacional español en esta estadística combinada.

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Mbappé también supera a Lamine Yamal como el atacante que más remata por partido (4,7 tiros por 4,2). En el resto de registros, gana el azulgrana.

Así, el jugador franquicia del campeón de LaLiga es el que más regates hace por encuentro (4,8 por los 2,7 de Mbappé) y el que da más pases clave -los que generan una ocasión de gol- en cada partido (2,6 por 2,3 del punta madridista).

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