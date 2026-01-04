Autismo España publica una guía para ayudar a las mujeres autistas a reconocer y prevenir la violencia de género

Las dificultades para identificar las emociones en los demás, el aislamiento social y la ausencia de una red de apoyo sólida figuran entre los elementos que contribuyen a una mayor exposición de las niñas y mujeres autistas a la violencia de género. Según Autismo España, la presencia de estos factores no solo complica la detección de conductas abusivas, sino que también incrementa el riesgo de que estas situaciones permanezcan invisibles para el entorno y para las propias personas afectadas. Frente a este escenario, la organización presentó la guía 'Mi lugar seguro', un manual dirigido a fortalecer la autonomía y la protección de las mujeres con autismo ante posibles situaciones de abuso.

De acuerdo con lo publicado por Autismo España, este documento busca proporcionar herramientas accesibles y comprensibles tanto para quienes conviven con el trastorno del espectro autista como para sus familias y profesionales del área de apoyo. El texto señala que, en España, no existen cifras oficiales que permitan dimensionar cuántas mujeres autistas son víctimas de maltrato o abuso de género, lo que dificulta la atención y prevención específicas. Por esta razón, la entidad decidió impulsar nuevos recursos y materiales que contribuyan a la identificación de señales de violencia y ofrezcan orientación práctica en caso de afrontarlas.

Según informó la Confederación en el comunicado recogido por la prensa, el manual 'Mi lugar seguro' está estructurado en dos partes. Inicialmente, ofrece una introducción para comprender cómo puede manifestarse la violencia de género específicamente en mujeres dentro del espectro autista. Posteriormente, presenta seis bloques temáticos, cada uno con actividades, ejemplos y recursos útiles, pensados para ser aplicados de forma gradual en la rutina cotidiana de las mujeres autistas. El objetivo es acompañarlas en un proceso de reflexión sobre su bienestar y fomentar su autonomía para responder ante posibles situaciones de abuso.

El medio Autismo España detalló que la guía ha sido redactada en lenguaje claro para facilitar su comprensión y permitir que sea empleada de manera autónoma o con el apoyo de familiares y profesionales. Además, la Confederación ha puesto a disposición materiales adicionales dirigidos a quienes acompañan o trabajan con mujeres autistas que hayan experimentado violencia de género, de modo que puedan brindar un respaldo más adaptado a las necesidades sensoriales y comunicativas de este colectivo.

Según consignó Autismo España, varias barreras específicas inciden en la vulnerabilidad de las mujeres autistas ante la violencia machista. Entre ellas, resalta la presencia de prejuicios sociales que pueden invisibilizarlas, la falta de adaptación de los servicios asistenciales, y una baja autoestima que, en ciertos casos, desplaza a la víctima a tolerar o considerar como normales conductas dañinas. Además, la dependencia emocional o económica derivada de un entorno social limitado incrementa la dificultad para solicitar ayuda o romper el vínculo con quien ejerce la violencia.

El medio precisó que la organización lleva trabajando desde 2022 en la prevención y detección precoz de este fenómeno dentro del espectro autista femenino, así como en el estudio de las respuestas que ofrecen los recursos estatales de apoyo a las víctimas. En vista de que las rutas de acceso a estos servicios pueden encontrar obstáculos relacionados con las necesidades sensoriales y comunicativas de las afectadas, la guía incluye recomendaciones que buscan facilitar esa incorporación, además de actividades para que quienes la utilicen puedan identificar, con mayor claridad, comportamientos abusivos o manipuladores en su entorno cercano.

Autismo España insistió en que el propósito de estos materiales es invitar a la reflexión tanto a las mujeres autistas como a su entorno, ofreciendo herramientas prácticas que promuevan su bienestar y seguridad. Estas aportaciones consideran no solo el trabajo individual de prevención, sino también la importancia del acompañamiento y el respaldo institucional y familiar para enfrentar posibles experiencias de maltrato, en un contexto donde la ausencia de datos oficiales obstaculiza el diseño de políticas más focalizadas.

La difusión de la guía 'Mi lugar seguro' responde así a la necesidad, señalada por la Confederación, de adaptar los recursos existentes para apoyar de manera efectiva a las mujeres autistas ante la violencia de género. El manual incorpora información sobre los principales factores de riesgo, la forma de identificar diferentes manifestaciones de abuso y pautas claras sobre los pasos a seguir para buscar protección y apoyo, en sintonía con la línea de acción que Autismo España viene desarrollando para este colectivo desde hace dos años.