Reino Unido convoca embajador chino y "no se dejará intimidar" tras la condena por espionaje a Hong Kong

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido ha convocado este sábado al embajador chino en Londres, Zheng Zeguang, tras la condena el pasado jueves a tres hombres acusados de violar la Ley de Seguridad Nacional en virtud de los servicios de inteligencia de Hong Kong.

"Reino Unido no tolerará ningún intento por parte de Estados extranjeros de intimidar, acosar o causar daño a personas o comunidades dentro del territorio, y que tales actividades constituyen una grave violación de la soberanía de Reino Unido. Seguiremos utilizando todos los medios a nuestro alcance para proteger nuestra seguridad y exigir a China que rinda cuentas por las acciones que socavan nuestra seguridad y nuestros valores democráticos", denuncia el comunicado publicado por la cartera de Exteriores.

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Zheng discutirá cara a cara con la ministra de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, la conclusión de los casos que violaron la Ley de Seguridad Nacional por motivos de espionaje.

La temática de la reunión se remite a los dos hombres que fueron declarados culpables el pasado jueves por un tribunal de Londres por espiar en nombre de los servicios de inteligencia de Hong Kong, y por ende de China, fijando sus objetivos en disidentes prodemocráticos residentes en Gran Bretaña.

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Chung Biu Yuen, de 65 años, y Chi Leung Wai, de 40, funcionarios fronterizos de Reino Unido, fueron condenados por colaborar con un servicio de inteligencia extranjero al llevar a cabo actividades de vigilancia sobre sus objetivos entre diciembre de 2023 y mayo de 2024.