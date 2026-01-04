Arantxa de Benito presume de su faceta de abuela junto a su nieto Hugo: "Es un amor tan bonito y tan incondicional"

Durante las celebraciones navideñas, Hugo acaparó la atención y el cariño de toda la familia, transformándose en el centro de las reuniones y generando una dinámica diferente en casa. Según informó el medio, Arantxa de Benito detalló cómo la llegada de su nieto en abril de 2023 no solo modificó la rutina familiar, sino que también alteró su propia perspectiva sobre la vida y los lazos familiares. La presentadora indicó que este nacimiento constituyó un punto de inflexión, ya que ahora se reconoce a sí misma como una abuela joven y vital, plenamente agradecida con esta nueva etapa.

De acuerdo con la información publicada, Arantxa suele compartir cada momento junto a Hugo y resaltar la fuerza de los vínculos familiares y la relevancia de mantener las tradiciones vivas. La presentadora aseguró que el pequeño representa una gran fuente de alegría para su entorno, especialmente en fechas significativas como las pasadas fiestas. En palabras de Arantxa recogidas en el medio, "eso le correspondería decirlo a mi nieto, pero soy una abuela muy presente, muy entregada y es un amor tan bonito, tan único y tan incondicional que la verdad que muy recomendable". Este vínculo, según manifestó, se refleja tanto en los gestos como en cada referencia que hace a su nieto, a quien considera un motivo constante de felicidad para toda la familia.

El medio consignó que la Navidad se vivió en el hogar de la madre de Arantxa, donde todos los miembros de la familia se reunieron, recordando a quienes ya no están y celebrando su memoria. Durante estos encuentros, Hugo sobresalió como el protagonista absoluto de las festividades, contribuyendo aún más a la idea de que las tradiciones y los momentos compartidos fortalecen el sentido de unidad entre los seres queridos. La propia Arantxa explicó que en su familia tienen la costumbre de celebrar con entusiasmo, disfrutando cada oportunidad para estar juntos y subrayando la importancia de rendir homenaje a la memoria de los ausentes.

En cuanto a las costumbres televisivas de Nochevieja, Arantxa relató el tradicional debate sobre con quién tomar las uvas y compartió que este año, ella y los suyos se decantaron por la retransmisión presentada por Cristina Pedroche. La presentadora explicó: "He sido de Pedroche, en casa hemos sido de Pedroche", añadiendo que suelen ver esa cadena y que la comunicadora tiene la capacidad de generar espectáculo, lo que convierte la emisión de las campanadas en un momento seguido con interés por su familia.

Con el inicio del año 2026, Arantxa compartió su principal deseo para los próximos meses. Según reportó el medio, la presentadora expresó que su mayor anhelo ahora es la salud, tanto para ella como para los suyos. "Pues salud, porque ya a estas edades lo que pido es salud para mí y para los míos y lo demás, que vaya rodando, fluyendo con la vida", manifestó al medio, priorizando el bienestar por encima de cualquier preocupación material.

Arantxa concluyó su balance destacando la transformación que ha experimentado desde su llegada a la abuelidad. Según recoge el medio, considera esta etapa como una de las más satisfactorias e invita a disfrutarla intensamente, describiéndose como una abuela "muy presente y muy entregada". Su testimonio refleja el cambio de rol y percepción que implica el crecimiento familiar, así como la importancia de celebrar cada instante junto a los seres queridos y de mantener fuerte el legado afectivo a través de las generaciones.