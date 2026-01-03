Trump publica la primera foto de Maduro tras su captura por fuerzas de EEUU

En la fotografía divulgada pueden observarse detalles como las iniciales de la Agencia Antidroga de Estados Unidos, la DEA, impresas en el uniforme de uno de los custodios de Nicolás Maduro, y la postura del presidente venezolano, quien permanece de pie y sostiene una botella pequeña de agua mientras lleva las manos esposadas y un dispositivo que bloquea su visión. Según publicó el medio, Donald Trump difundió públicamente esta imagen, que corresponde a la primera vez que se muestra a Maduro tras su captura por las fuerzas estadounidenses.

De acuerdo con la información proporcionada por el medio, el presidente de Estados Unidos compartió a través de sus redes sociales la fotografía, junto a la frase: "Nicolás Maduro a bordo del 'USS Iwo Jima'". En la escena, además de los elementos de seguridad y restricción impuestos a Maduro, resaltan los auriculares y otros aparatos que le impiden ver, lo que evidencia las condiciones en las que se realizó el traslado del mandatario depuesto tras la misión secreta de captura.

La operación, según detalló la fuente, se llevó a cabo en territorio venezolano y estuvo a cargo de fuerzas especiales de Estados Unidos. Esta operación tuvo como resultado la detención de Nicolás Maduro y su posterior traslado a bordo de un buque militar norteamericano. El medio señaló que el buque utilizado para el transporte del dirigente venezolano es el 'USS Iwo Jima', una nave militar estadounidense, lo que confirma la implicación de altos mandos y recursos de las fuerzas armadas de ese país en la ejecución del operativo.

En la imagen difundida, la fisonomía de Maduro aparece completamente esposada y custodiada de cerca por agentes federales, y el contexto del traslado se distingue por la presencia de dispositivos de vigilancia y sujeción. Según consignó el medio, el hecho de que la DEA figure visiblemente en la indumentaria de los agentes evidencia la participación activa de esta agencia en la captura y custodia del líder venezolano.

El presidente estadounidense eligió dar a conocer la información directamente a través de sus propios canales, generando una rápida repercusión internacional. La publicación de la imagen marca un episodio sin precedentes en la política regional, al tratarse de la primera imagen de Maduro bajo custodia tras una acción liderada por fuerzas de Estados Unidos en el extranjero, reportó el medio.

A través de la fotografía y el mensaje publicado por Trump se oficializa, según el reporte original, la detención de Nicolás Maduro, quien gobernaba Venezuela hasta el momento del operativo. El hecho de que Trump refiera la detención y el traslado en una misión secreta añade relevancia sobre el nivel de confidencialidad y planificación detrás de la operación, señaló el medio.