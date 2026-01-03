Trump dice que EEUU "se hará cargo" de Venezuela hasta que encuentre un reemplazo aceptable de Maduro

El traslado de Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores a Nueva York se llevará a cabo desde el portaaviones USS Iwo Jima, según confirmaron fuentes oficiales citadas por diversos medios estadounidenses. Ambos fueron capturados tras un asalto militar realizado por Estados Unidos en la capital venezolana, en medio de intensos bombardeos a Caracas y sus alrededores. El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos mantendrá la supervisión sobre la situación en Venezuela hasta que se logre la designación de un nuevo mandatario que cumpla con los requisitos fijados por su administración, según informó Europa Press.

En una rueda de prensa, Trump explicó que la operación tuvo como objetivo principal la captura de Maduro y Flores, a quienes identificó como responsables de graves delitos relacionados con el narcotráfico y el terrorismo, según reportó Europa Press. Además, el mandatario reiteró que, dado que Maduro enfrenta cargos formales ante la justicia estadounidense, tanto el expresidente venezolano como su esposa serán trasladados para enfrentar procedimientos judiciales en la ciudad de Nueva York.

Trump detalló que la intervención militar se centró en la residencia fortificada de Maduro en el centro de Caracas, un lugar que describió como su "fortaleza en el corazón de Caracas", desde donde, afirmó, el líder venezolano y su entorno habrían estado dirigiendo actividades ilícitas. El jefe de Estado estadounidense aseveró que la captura y traslado de Maduro forman parte de un proceso más amplio de transición política en Venezuela bajo la estricta vigilancia y control estadounidense, según publicó Europa Press.

El mandatario precisó además que su gobierno mantendrá a Estados Unidos en un rol protagónico durante el período de transición, esperando la selección de un sustituto "aceptable" para el liderazgo venezolano, según las palabras que recogió Europa Press. “Ya hemos llegado, pero nos quedaremos hasta que se produzca la transición adecuada. Así que nos quedaremos, nos vamos a hacer cargo, en esencia, para que la transición sea posible”, declaró Trump en el encuentro con la prensa, según citó la agencia.

Según Europa Press, el presidente de Estados Unidos vinculó el futuro de Venezuela con una etapa de reconstrucción económica, especialmente en el sector petrolero. Subrayó que las grandes empresas del sector energético estadounidense invertirán varios miles de millones de dólares para restaurar las infraestructuras petroleras del país sudamericano, deterioradas durante los años recientes. Trump aseguró que esta inyección de capital será clave para que la industria venezolana recupere su productividad y para que los ingresos derivados beneficien directamente al país.

Durante su intervención, Trump insistió en que la permanencia de Estados Unidos en Venezuela tiene como meta asegurar una transferencia del poder que sea considerada legítima y estable por su administración. El mandatario remarcó la magnitud de la intervención al calificar a las compañías energéticas estadounidenses de “las más grandes del mundo” y prometió que su involucramiento financiero y tecnológico contribuirá decisivamente a generar ganancias y fortalecer la economía de Venezuela, de acuerdo con Europa Press.

La ofensiva militar que obtuvo como resultado la captura de los principales dirigentes venezolanos incluyó ataques a objetivos estratégicos en la capital y zonas aledañas, según detallaron fuentes citadas por Europa Press. El despliegue implicó el uso intensivo de recursos militares estadounidenses, buscando evitar un vacío de poder que pueda desembocar en inestabilidad y nuevas crisis humanitarias en la región.

El jefe del Ejecutivo estadounidense advirtió sobre la gravedad de los cargos que pesan sobre Maduro y destacó el compromiso de su administración con la “justicia estadounidense”, consignó Europa Press. El traslado a Nueva York tiene como fin que ambos enfrenten un proceso judicial completo, en correspondencia con los señalamientos de fiscalías federales, según el reporte del medio. Además, Trump subrayó la importancia de imponer la ley contra quienes, según las investigaciones, participaron en redes internacionales de narcotráfico y actividades terroristas.

Las declaraciones presidenciales también incluyeron un llamado a la comunidad internacional para que respalde el proceso de transición y garantice el retorno de la institucionalidad en Venezuela, destacó Europa Press. Mientras tanto, Estados Unidos mantendrá la presencia militar y operativa para asegurar que el proceso se desarrolle conforme a los objetivos planteados por la Casa Blanca.

La operación representa uno de los episodios más significativos en la relación bilateral entre Washington y Caracas, marcando un punto de inflexión en la política estadounidense hacia América Latina. Según la cobertura de Europa Press, el asalto militar y la posterior extradición de Maduro y Flores constituyen la culminación de una serie de presiones diplomáticas y sanciones aplicadas en años recientes por Washington.

De acuerdo con las declaraciones difundidas por Europa Press, el futuro de la industria petrolera venezolana y la salida de la crisis política dependen, en gran medida, de la continuidad de la supervisión internacional y de las inversiones prometidas por empresas estadounidenses. Mientras se define el liderazgo de transición, las autoridades estadounidenses actuarán como garantes del proceso y custodios del patrimonio venezolano, en un esfuerzo por restaurar tanto la gobernabilidad como la estabilidad económica del país.