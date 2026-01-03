Agencias

Starmer asegura que "no llora" por el fin del "régimen" de Maduro

Guardar

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha asegurado este sábado que "no llora" por la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una operación militar estadounidense y ha dado por hecho que supondrá el fin de su "régimen".

"Reino Unido lleva mucho tiempo apoyando una transición en Venezuela. Consideramos a Maduro un presidente ilegítimo y no lloramos por el fin de su régimen", ha publicado Starmer en un comunicado oficial.

Asimismo, ha "reiterado" su respaldo al derecho internacional. "El Gobierno de Reino Unido tratará la cambiante situación con Estados Unidos en los próximos días mientras buscamos una transición a salvo y pacífica a un gobierno legítimo que refleje la voluntad del pueblo venezolano", ha argumentado.

El propio Starmer ha manifestado previamente que "querré hablar" con el presidente estadounidense, Donald Trump, para "concretar los hechos" sobre el ataque militar y ha subrayado que Reino Unido no ha participado en la operación.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El alemán Alexander Zverev se muestra confiado para 2026 tras su "punto de inflexión" en el último Wimbledon

El alemán Alexander Zverev se

El alcalde de Nueva York traslada a Trump su rechazo al ataque contra Venezuela

Zohran Mamdani, jefe de gobierno de la mayor ciudad estadounidense, expresó en una reciente comunicación con Donald Trump su firme oposición a la ofensiva militar en territorio venezolano y denunció públicamente intentos de derrocamiento y violaciones normativas impulsadas desde Washington

El alcalde de Nueva York

Merz acusa a Maduro de llevar a Venezuela a la "ruina"

Merz acusa a Maduro de

Trump matiza que no habrá presencia militar de EEUU en Venezuela si Delcy Rodríguez "hace lo que queremos"

Donald Trump condicionó el envío de tropas a la nación sudamericana a que la actual vicepresidenta acepte sus demandas y aseguró que existe disposición para fortalecer la presión, aunque subraya que mantienen una comunicación constante con el entorno del gobierno local

Trump matiza que no habrá

Pérez Llorca traslada "preocupación y cercanía" al pueblo venezolano: "Pensamos en quienes llevan años sufriendo"

El líder valenciano expresó su malestar por la situación en Venezuela tras los recientes bombardeos, llamó a evitar represalias y destacó la importancia de proteger a la población civil y buscar una salida pacífica respetando los derechos humanos

Pérez Llorca traslada "preocupación y