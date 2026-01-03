Rescatados tres senderistas en la montaña de Benichembla

Uno de los integrantes de un grupo de excursionistas intentó descender por sus propios medios tras haber presentado un fuerte dolor de espalda durante una caminata en la sierra de Benichembla, en Alicante, pero fue necesario que los bomberos lo portearan en camilla hasta un vehículo de salvamento. Según informó el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, los tres senderistas, de nacionalidad neerlandesa y edad aproximada de 70 años, permanecían inmovilizados en la montaña debido a la imposibilidad del hombre lesionado de continuar la marcha, lo que motivó la activación de un operativo de rescate.

El aviso de emergencia llegó a las 18:32 horas del viernes, lo que movilizó a una Unidad de Mando y Jefatura (UMJ), un Furgón de Salvamento Varios (FSV), un vehículo furgón, un sargento, tres bomberos del parque de Dénia y un Grupo Especial de Rescate (GER), detalló el medio referido. El operativo se extendió hasta la medianoche, finalizando oficialmente a las 00:02 horas del sábado, cuando los excursionistas fueron trasladados de vuelta al camping de Benigembla, donde se encontraban alojados, consignó la misma fuente.

El grupo, originario de los Países Bajos, no precisó asistencia adicional como agua, ropa o alimentos mientras se llevaba a cabo el operativo de emergencia, según describieron los servicios de rescate y recogió el Consorcio de Bomberos para los medios. El excursionista que sufrió el dolor de espalda intentó inicialmente proseguir el descenso, pero los bomberos consideraron más seguro trasladarlo en camilla, consolidando la evacuación sin incidentes mayores.

Durante la intervención se desplegó material especializado en salvamento de montaña y un equipo de profesionales con experiencia en rescates de difícil acceso, conforme a lo informado por el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. Los efectivos aseguraron el traslado del afectado hasta el vehículo de salvamento, desde donde continuaron el trayecto de regreso al área de alojamiento de los viajeros.

El incidente, que no requirió que los senderistas pasaran la noche en la montaña ni medidas extraordinarias debido a la temperatura o necesidades básicas, quedó resuelto gracias al operativo coordinado y la rápida actuación de los efectivos desplazados, quienes emplearon técnicas de rescate adaptadas a terrenos abruptos y zonas de difícil acceso, según consignó el Consorcio Provincial de Bomberos.

La presencia de excursionistas de avanzada edad y extranjeros en rutas de montaña de la provincia suele implicar protocolos específicos de respuesta ante situaciones médicas y dificultades para la evacuación, tal como pudo comprobarse en este caso, de acuerdo con la información proporcionada por los servicios de emergencia. Los senderistas fueron finalmente entregados en buen estado a su punto de partida, tras una intervención cuyo desarrollo quedó registrado en los informes oficiales del cuerpo de bomberos y fue recogido por los medios que dieron detalle de la operación completa.