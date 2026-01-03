Pérez Llorca traslada "preocupación y cercanía" al pueblo venezolano: "Pensamos en quienes llevan años sufriendo"

El jefe del gobierno valenciano, Juanfran Pérez Llorca, hizo referencia a la situación de los venezolanos residentes en la Comunidad Valenciana y a los lazos mantenidos con sus familiares en Venezuela, en el marco de la crisis humanitaria agravada por los últimos bombardeos denunciados por el gobierno venezolano. Según informaciones recogidas por diversas plataformas de noticias, el presidente de la Generalitat transmitió un mensaje dirigido al pueblo venezolano tras los reportes de ataques aéreos ocurridos en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, reiterando su preocupación por el bienestar de la población civil.

El medio detalló que Pérez Llorca difundió estas declaraciones a través de sus redes sociales, donde expresó su “preocupación y cercanía” con la sociedad venezolana, considerando que atraviesa una grave crisis humanitaria desde hace años. La manifestación del líder valenciano se produjo luego de que el gobierno de Venezuela acusara a Estados Unidos de haber realizado bombardeos sobre zonas civiles y militares de la capital y de otras regiones. Según publicó la fuente, el mandatario autonómico insistió en la importancia de mantener la protección de la población civil y evitar cualquier forma de represalia que pueda acentuar el riesgo de violencia o el deterioro de los derechos fundamentales.

De acuerdo con las declaraciones de Pérez Llorca citadas por el medio, el presidente subrayó la necesidad de pensar especialmente en los más de mil presos políticos y en sus familias, así como en quienes llevan años experimentando la crisis en el país sudamericano. Estas palabras surgieron en un contexto de alarma internacional ante la posibilidad de que el conflicto escale o se prolongue el sufrimiento de la ciudadanía. Pérez Llorca puntualizó, según reportó la fuente, que la Comunitat Valenciana acompaña a los venezolanos que residen en la región y a sus allegados que permanecen en Venezuela.

El jefe del Consell remarcó que, “con prudencia”, la Generalitat confía en “que se eviten represalias y se abra un camino de transición pacífica que garantice la protección de las personas, los derechos humanos y la paz”. Según consignó el medio, estas declaraciones buscan alentar el diálogo y la búsqueda de soluciones negociadas entre las partes implicadas.

La fuente mencionó que Pérez Llorca también hizo referencia a la “profunda incertidumbre” que afecta al pueblo venezolano, haciendo hincapié en el sufrimiento prolongado al que se ha visto sometida una parte de la sociedad en relación con la inestabilidad política y económica de Venezuela. En sus mensajes transmitidos por medios digitales, el presidente valenciano resaltó la solidaridad de su gobierno y de la sociedad valenciana con quienes padecen las consecuencias directas del conflicto, y reiteró la disposición a apoyar el respeto a los derechos humanos.

Finalmente, según reflejó el citado medio, Pérez Llorca recalcó el acompañamiento institucional a los venezolanos que han migrado y hoy viven entre los habitantes de la Comunitat, así como a los familiares que permanecen en Venezuela ante una situación marcada por la precariedad y la preocupación global.