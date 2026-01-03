Agencias

Lydia Lozano lanza su dardo más irónico a Alejandra Rubio: "La única que no gana dinero es ella"

Guardar

Lydia Lozano ha despedido el año fiel a su estilo humorístico y algún dardo envenenado dirigido a otros rostros televisivos, en plena ola de polémicas alrededor del clan Campos. Mientras Terelu y Carmen Borrego siguen en el foco mediático y Alejandra Rubio se queja públicamente de su situación laboral, la colaboradora aprovecha para responder con ironía y dejar claro que, si alguien quiere hablar y ganar dinero en televisión, tiene más de una puerta abierta.

Lydia comienza contando cómo vivió la Nochevieja y, en concreto, el momento de las uvas con su marido, Charly. "Pues mira, logré tomarme las uvas, no todas, porque yo siempre, como que me da mal rollo tomarlas enteras y Charly también, o sea que muy bien, fenomenal", explica, compartiendo incluso las manías que tiene junto a su marido a la hora de recibir el año nuevo.

A continuación, la colaboradora se dirijía a 'De Viernes' a pasar la noche "con toda la familia", mencionando a Terelu, Carmen y José María Almoguera, y subraya una ausencia concreta: "Sí, nos falta Alejandra Rubio", enlazando así su relato con las últimas declaraciones de la nieta de María Teresa Campos, quien habría dicho recientemente que "la única que no gana dinero es ella", una afirmación que la periodista convierte en motivo de reproche y broma a partes iguales.

Desde esa idea, Lydia lanza su mensaje más contundente: "Pues Alejandra, hija, vente a 'De viernes' y ya rompes el círculo y ya está", sugiriendo que, si quiere dejar de ser "la única" que no ingresa por hablar en televisión, tiene el camino fácil. Para remarcarlo, se permite incluso imaginar el discurso que podría dar la joven si se sentara en el programa: "Mira, me voy a sentar en 'De viernes' y lo voy a contar todo, porque este no me manda un mensaje, porque mi tía Carmen cuando va al programa no me habla, porque Terelu lo está pasando fatal, mi madre lo está pasando fatal y no os dais cuenta".

Lydia remata su intervención con una última pulla, asegurando que estaría dispuesta a "dictarle" a Alejandra lo que tendría que decir: "Yo te voy diciendo todo lo que tienes que decir, ¿vale?", frase que resume el tono de la escena, a medio camino entre la burla y la crítica. Con este comentario, la colaboradora alimenta un nuevo capítulo en la ya larga saga mediática que rodea a los Campos, dejando claro que no piensa quedarse al margen cuando se la menciona, y que su respuesta llegará, como siempre, envuelta en risas, pero cargada de doble intención.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Policía iraní avisa de posibles "levantamientos armados" en el país tras días de protestas

La Policía iraní avisa de

Primera reacción de Isa Pi cuando le preguntan por la nueva novia de su hermano, Kiko Rivera

Isa Pantoja reaparece en Madrid al margen del revuelo amoroso de Kiko Rivera, evita pronunciarse sobre Lola García y confirma que no tiene relación con ella, reafirmando así su estrategia de discreción ante cualquier disputa familiar

Primera reacción de Isa Pi

Un incendio en una vivienda de Pontejos (Cantabria) se salda sin heridos

Un incendio en una vivienda

Productos con cannabis muestran beneficio limitado a corto plazo para dolor crónico, con más riesgo de efectos adversos

Una evaluación de múltiples ensayos revela que formulaciones con altos niveles de THC producen mejoras modestas en síntomas en pacientes con padecimientos persistentes, pero también aumentan la incidencia de mareos, náuseas y otros malestares, advierten expertos estadounidenses

Infobae

Venezuela denuncia ataques aéreos de EEUU sobre Caracas y los estados de Aragua y La Guaira

El Ejecutivo nacional responsabiliza a Estados Unidos por bombardeos ocurridos durante la madrugada en diversas zonas, acusando un acto militar condenado por su gravedad, mientras líderes regionales exigen a organismos multilaterales responder con urgencia ante la escalada del conflicto

Venezuela denuncia ataques aéreos de