Los aeropuertos operarán 10.943 vuelos en el primer fin de semana de 2026, un 5,5% más que un año antes

El aeropuerto de Gran Canaria y el de Palma de Mallorca ocupan el cuarto y quinto lugar en cuanto al número de vuelos programados para el primer fin de semana de 2026, con 837 y 693 operaciones respectivamente, según datos obtenidos por Europa Press a través de la información facilitada por Aena. Estos aeropuertos se suman a los de Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat y Málaga-Costa del Sol, que encabezan la lista de terminales con mayor actividad aérea durante el cierre del periodo navideño. La planificación responde al incremento del tráfico nacional en vísperas de la festividad de Reyes, el último festivo nacional del ciclo.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el conjunto de la red de aeropuertos de Aena prevé operar 10.943 vuelos entre el sábado y el domingo, 4 de enero de 2026. Esta cifra representa un aumento del 5,5% respecto al mismo periodo del año anterior y coincide con las últimas jornadas de las fiestas navideñas, que tradicionalmente concentran una intensa movilidad, tanto dentro del territorio nacional como en rutas internacionales. El tráfico previsto para este primer fin de semana del año supera al registrado en 2024, según informó el gestor aeroportuario.

En cuanto a la distribución de vuelos por aeropuertos, el de Adolfo Suárez Madrid-Barajas lidera las operaciones a nivel nacional, con un total de 2.161 vuelos previstos. Le sigue Barcelona-El Prat, con 1.831 movimientos programados, y la terminal de Málaga-Costa del Sol, que contará con 873 operaciones, de acuerdo con la información de Aena recogida por Europa Press. Estos tres aeropuertos concentran la mayor parte de los vuelos nacionales y resultan esenciales para la operación retorno de los usuarios después de las fiestas.

Durante todo el periodo navideño, comprendido entre el 19 de diciembre del año anterior y el 7 de enero de 2026, la cifra de vuelos previstos en la red de Aena asciende a 101.793. Según detalló Europa Press, este volumen refleja un aumento del 7,8% en comparación con el mismo intervalo de 2024, lo que pone de relieve una recuperación sostenida del tráfico aéreo durante temporada alta de viajes y desplazamientos familiares. El acumulado de operaciones evidencia la importancia estratégica de los principales aeropuertos del país en el mapa de conexiones aéreas domésticas e internacionales.

El 6 de enero, día de Reyes y último festivo nacional de la temporada, presenta una previsión de 4.595 movimientos, lo que supone 24 operaciones menos que en 2024, según precisó Europa Press a partir de los datos de Aena. La proyección para esta fecha refleja una ligera contracción frente al año previo, en contraste con la expansión registrada durante el conjunto del periodo navideño.

Europa Press también remarcó que el total de vuelos programados durante estos días está sujeto a posibles variaciones, en función de la operativa que establezcan las diferentes aerolíneas ante eventuales imprevistos o ajustes en la demanda. Las cifras corresponden a la planificación formal a cargo de Aena, pero la situación logística y operativa podría modificar algunos de los datos finales según evolucione el flujo de pasajeros o las circunstancias de las compañías aéreas.

El significativo incremento en la programación de vuelos durante el final de las fiestas navideñas recalca la relevancia de las infraestructuras aeroportuarias en España y su capacidad para absorber la movilidad asociada al cierre de uno de los principales periodos vacacionales del calendario. Según la cobertura de Europa Press, la gestión de este volumen de vuelos exige coordinación entre las terminales de referencia, las líneas aéreas y los servicios de apoyo en tierra, con el objetivo de mantener la fluidez del tránsito y acomodar la operación retorno previa al reinicio de la actividad laboral y escolar tras las fiestas.