Intel perdió 3.187 millones hasta marzo por atípicos, pero bate expectativas con sus previsiones

El fabricante estadounidense de microprocesadores Intel registró pérdidas de 3.728 millones de dólares (3.187 millones de euros) en el primer trimestre, multiplicando por más de cuatro los 'números rojos' de 821 millones de dólares (702 millones de euros) del mismo periodo del año pasado como consecuencia del impacto de elementos extraordinarios.

En este sentido, la multinacional asumió en el trimestre un impacto adverso de 4.070 millones de dólares (3.480 millones de euros) en relación con costes de reestructuración, frente a los 156 millones de dólares (133 millones de euros) del año anterior.

Asimismo, Intel subrayó que la comparabilidad interanual de sus cuentas se vio afectada por la desconsolidación de Altera desde septiembre de 2025, tras la venta del 51% de la empresa.

La cifra de negocio de la compañía en los tres primeros meses del año alcanzó los 13.577 millones de dólares (11.608 millones de euros), un 7,2% por encima de los ingresos anotados por el fabricante un año antes y superando las previsiones de la compañía.

El negocio de computación (CCG) elevó en el trimestre un 1,3% sus ingresos, hasta 7.727 millones de dólares (6.606 millones de euros), mientras que el área de centros de datos e IA (DCAI) facturó un 22,4% más, hasta 5.052 millones de dólares (4.319 millones de euros).

El consejero delegado de Intel, Lip-Bu Tan, expresó su confianza en que "la próxima ola de IA" acercará la tecnología al usuario final, destacando que este cambio está incrementando significativamente la necesidad de las CPU, obleas y soluciones de Intel.

Asimismo, apuntó que la reestructuración de su forma de operar permitió a la empresa lograr un sexto trimestre consecutivo de ingresos superiores a las expectativas.

De cara al segundo trimestre, Intel espera alcanzar una cifra de ingresos de entre 13.800 y 14.800 millones de dólares (11.799 y 12.653 millones de euros).

Las acciones de Intel, que cerraron la sesión del jueves con una subida del 2,31%, se disparaban un 21,58% en la negociación 'after hours' después de las nuevas previsiones de la multinacional.