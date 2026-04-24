España registra el mayor aumento por muerte súbita en Europa, un 3,3% anual en una década

De 2010 a 2020, la muerte súbita aumentó aproximadamente un 31% en Europa, lo que provocó un fallecimiento cada 2,2 minutos, según un estudio internacional liderado por la Universidad de Ferrara (Italia), que señala a España como el paíse donde más creció esta mortalidad, con un aumento medio anual en torno al 3,3%, en contraste con las caídas observadas en Estados como Austria o Bélgica.

El estudio, que ha contado con la con participación de la Universidad de Padua (Italia) y hospitales de referencia en Francia e Italia, ha analizado datos de mortalidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que cubrían 26 países europeos y más de 53 millones de muertes.

Sus resultados, publicados en 'The Lancet Regional Health', muestra que la muerte súbita representó casi el 5% de todas las muertes y una tendencia al alza en la atribución de la mortalidad por esta causa de un 2,9% anual, con un incremento significativamente mayor en mujeres -aunque la mayoría de las muertes súbitas se produjeron en hombres- y con diferencias geográficas - hubo mayores aumentos en el este y el sur de Europa.

En conjunto, señalan los investigadores "estos hallazgos proporcionan evidencia contemporánea a nivel poblacional de que la muerte súbita sigue siendo una causa importante de mortalidad en Europa, con crecientes disparidades según el sexo y la región". Asimismo, afirman que "el fortalecimiento de las estrategias de prevención primaria y secundaria sigue siendo crucial para abordar las causas profundas de las disparidades por sexo y región, y para garantizar un progreso continuo en la reducción de la mortalidad por muerte súbita".

El jefe de la sección de Arritmias y Cardiopatías Hereditarias del Hospital Universitario Virgen de las Nieves en Granada y profesor permanente vinculado en la Universidad de Granada, Juan Jiménez Jáimez, afirma que "es importante enfatizar que se trata de un estudio descriptivo, que no pretende identificar causas, sino caracterizar el fenómeno, lo que abre la puerta a la interpretación y generación de hipótesis".

"En este contexto, los hallazgos adquieren especial relevancia al mostrar que la muerte súbita constituye un problema creciente de salud pública, con un aumento sostenido en la última década, lo que refuerza la necesidad de desarrollar estrategias y políticas sanitarias globales orientadas a su prevención y tratamiento", señala a SMC España.

ESPAÑA Y ALEMANIA, DONDE MÁS CRECE

A nivel de país, el análisis revela fuertes contrastes: mientras Austria y Bélgica registran las mayores reducciones anuales de mortalidad atribuida a muerte súbita (8% y 7,9%, respectivamente), España y Alemania se encuentran entre los países donde más aumenta, con incrementos medios cercanos al 3,3% y 2,8% anuales, respectivamente.

En el caso de España, señala el experto "el incremento observado probablemente responde a una interacción multifactorial, en la que destaca de forma clara el envejecimiento poblacional, ya que es el país con mayor esperanza de vida de Europa y del mundo, lo que implica una mayor proporción de población en edades de alto riesgo".

"La edad avanzada continúa siendo el factor de riesgo para sufrir un episodio de muerte súbita, con una proporcionalidad directa a la prevalencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, causa fundamental de muerte súbita. A esto se suma un cambio en los estilos de vida, especialmente en mujeres, con mayor sedentarismo y aumento de factores de riesgo cardiovascular (obesidad, diabetes, hipertensión), lo que puede contribuir al incremento más acusado observado en este subgrupo", afirma a la agencia SMC.

Asimismo, continua Jiménez Jáimez, "no puede descartarse el impacto de factores relacionados con la cadena de supervivencia, incluyendo una posible menor formación de la población en reanimación cardiopulmonar y variabilidad en la respuesta extrahospitalaria, así como la presencia y manejo de desfibriladores extrahospitalarios, aspectos que condicionan de forma decisiva la evolución de la parada cardiaca".

Los Estados de la UE incluidos en el análisis fueron: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Gran Bretaña, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia, Eslovaquia, Eslovenia, España y Suiza.