La UE pide al Gobierno iraní "diálogo" y "contención" ante las protestas

La petición de liberar con urgencia a todas las personas detenidas por ejercer sus derechos encabeza las demandas de la Unión Europea tras las recientes protestas en Irán. Según informó el Servicio Europeo de Acción Exterior mediante un comunicado difundido este sábado, Bruselas expresó inquietud tanto por las denuncias de personas fallecidas y lesionadas durante las movilizaciones como por las medidas adoptadas por las autoridades iraníes. El llamado principal de la UE se centra en que el Gobierno iraní atienda los reclamos de la ciudadanía a través del diálogo y evite el uso de la fuerza.

De acuerdo con el comunicado oficial, consignado por el Servicio Europeo de Acción Exterior y recogido por medios internacionales, la Unión Europea instó a las fuerzas de seguridad iraníes a demostrar la máxima contención frente a las manifestaciones pacíficas. En palabras del organismo, la respuesta adecuada ante los problemas de naturaleza socioeconómica que motivaron la indignación social debe basarse en un proceso de diálogo inclusivo y no en actos de represión.

Además, la UE reclamó que las autoridades de Irán respeten plenamente las libertades fundamentales, entre ellas los derechos de expresión, de asociación y de reunión pacífica. El texto remarcó que cualquier restricción a estas garantías afecta el normal desarrollo de la sociedad civil y obstaculiza la transmisión de información verídica al interior y exterior del país.

El Servicio Europeo de Acción Exterior también subrayó la importancia de asegurar el libre flujo de la información digital, pidiendo que se permita el acceso a Internet sin cortes ni censura. El comunicado mencionó que las restricciones informativas dificultan la supervisión internacional de la situación y reducen la capacidad de la ciudadanía iraní para comunicarse y expresar sus opiniones respecto de los acontecimientos.

El medio que difundió la noticia detalló que entre las preocupaciones principales de Bruselas figura la situación de los y las manifestantes que resultaron arrestadas durante las protestas. Las autoridades europeas reiteraron que todo individuo privado de libertad por expresarse o participar de manera pacífica debe ser puesto en libertad de inmediato y sin condición. La UE instó así a quienes gobiernan Irán a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de respeto de derechos humanos.

La solicitud de contención y el énfasis en el diálogo se producen en un contexto en el que diversas fuentes han reportado incidentes de violencia y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La Unión Europea remarcó que la violencia institucional no constituye una respuesta legítima ante el descontento social ni representa una solución a los desafíos socioeconómicos presentes en Irán.

El Servicio Europeo de Acción Exterior finalizó su declaración reiterando que reconoce el derecho de toda persona iraní a manifestarse, asociarse y compartir información sin verse sujeta a detención arbitraria o medidas represivas. La UE mantiene monitoreo sobre el desarrollo de los acontecimientos y anticipa que continuará realizando llamados para la defensa de derechos fundamentales en el país asiático.