IU Andalucía condena "la agresión imperialista" de Estados Unidos sobre Venezuela y "el secuestro del presidente Maduro"

Las movilizaciones populares en Andalucía en respaldo a la soberanía latinoamericana y en repudio a intervenciones extranjeras han sido confirmadas por Izquierda Unida Andalucía (IUCA), según detalló el medio. La organización, a través de una declaración de su coordinador general, Toni Valero, anunció que participará activamente en actos de protesta en toda la región para rechazar la actuación de Estados Unidos en Venezuela, la cual ha sido calificada por IUCA como una “agresión imperialista”, según publicó la agencia Europa Press.

Toni Valero, quien también ostenta el cargo de diputado por Sumar, manifestó de forma explícita la condena de la coalición andaluza respecto a los recientes acontecimientos en Caracas. De acuerdo con Europa Press, Valero sostuvo que la intervención militar estadounidense sobre territorio venezolano y el “secuestro del presidente Nicolás Maduro” vulneran el derecho internacional y la soberanía del pueblo venezolano, extendiendo su impacto al conjunto de América Latina.

En un mensaje difundido por la formación, Valero enfatizó el compromiso de IUCA con la defensa de la autonomía latinoamericana y denunció que la actuación de Estados Unidos supone un riesgo para la estabilidad regional. “Estados Unidos vulnera el derecho internacional, la soberanía del pueblo venezolano y amenaza a toda América Latina”, afirmó el dirigente, en declaraciones recogidas por Europa Press.

El portavoz de IUCA subrayó además que la administración de Donald Trump estaría actuando con la intención de apropiarse de los recursos naturales existentes en América Latina, además de buscar influencias estratégicas sobre la Unión Europea. En palabras de Valero: “Somos muy conscientes de que Trump va a por todas, a por los recursos naturales de América Latina, a someter a la Unión Europea y a llenar de desinformación las redes sociales para aupar a sus aliados reaccionarios en España y en Europa”. Estas declaraciones, según reportó Europa Press, fueron difundidas en un mensaje de audio emitido por el coordinador general de IUCA.

Ante este escenario, Valero hizo un llamado a la movilización ciudadana, dejando claro que IU Andalucía sumará fuerzas en todas las iniciativas que expresen rechazo a lo que considera una agresión internacional. Según transmitió el propio dirigente: “Saldremos a las calles en defensa de la paz, de la soberanía de los pueblos y del derecho internacional. Seremos parte de todas las concentraciones y movilizaciones que se den a lo largo y ancho de Andalucía, porque Andalucía es tierra de paz y el pueblo andaluz es solidario”, en referencia a la posición de la organización frente a la crisis desatada en Venezuela tras la actuación estadounidense, recogió Europa Press.

Las declaraciones y el posicionamiento público de IUCA responden al contexto internacional actual, marcado por denuncias de injerencia extranjera sobre gobiernos latinoamericanos y preocupaciones acerca de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Según consignó el medio, estas preocupaciones han llevado al crecimiento de los llamados a la solidaridad internacional con la población venezolana y a protestas en distintos territorios.

IU Andalucía demanda el respeto a los principios del derecho internacional y la no injerencia como base para la resolución de conflictos, reiterando su condena a lo que describe como “secuestro” del presidente Nicolás Maduro, según reportó Europa Press. El compromiso de la organización con la paz y la autodeterminación de los pueblos ha impulsado su convocatoria a la participación activa en demonstraciones y actos públicos de denuncia en Andalucía.

Así, la formación política enfatiza que el territorio andaluz históricamente ha sido identificado como un espacio de paz y solidaridad, lo cual, según palabras de su coordinador, se refleja en la disposición de su ciudadanía para respaldar causas de justicia internacional y respeto a la soberanía. De acuerdo con información recogida por Europa Press, IU Andalucía ve en estas movilizaciones una forma de contribuir a la defensa de la paz y mostrar apoyo al pueblo venezolano ante el contexto de intervención denunciado por sus dirigentes.