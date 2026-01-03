Agencias

IU Andalucía condena "la agresión imperialista" de Estados Unidos sobre Venezuela y "el secuestro del presidente Maduro"

Toni Valero, líder de la coalición, acusa a Washington de violar normas internacionales y amenaza con movilizaciones masivas en la región para defender la paz y la autonomía latinoamericana ante la intervención extranjera en Caracas

Guardar

Las movilizaciones populares en Andalucía en respaldo a la soberanía latinoamericana y en repudio a intervenciones extranjeras han sido confirmadas por Izquierda Unida Andalucía (IUCA), según detalló el medio. La organización, a través de una declaración de su coordinador general, Toni Valero, anunció que participará activamente en actos de protesta en toda la región para rechazar la actuación de Estados Unidos en Venezuela, la cual ha sido calificada por IUCA como una “agresión imperialista”, según publicó la agencia Europa Press.

Toni Valero, quien también ostenta el cargo de diputado por Sumar, manifestó de forma explícita la condena de la coalición andaluza respecto a los recientes acontecimientos en Caracas. De acuerdo con Europa Press, Valero sostuvo que la intervención militar estadounidense sobre territorio venezolano y el “secuestro del presidente Nicolás Maduro” vulneran el derecho internacional y la soberanía del pueblo venezolano, extendiendo su impacto al conjunto de América Latina.

En un mensaje difundido por la formación, Valero enfatizó el compromiso de IUCA con la defensa de la autonomía latinoamericana y denunció que la actuación de Estados Unidos supone un riesgo para la estabilidad regional. “Estados Unidos vulnera el derecho internacional, la soberanía del pueblo venezolano y amenaza a toda América Latina”, afirmó el dirigente, en declaraciones recogidas por Europa Press.

El portavoz de IUCA subrayó además que la administración de Donald Trump estaría actuando con la intención de apropiarse de los recursos naturales existentes en América Latina, además de buscar influencias estratégicas sobre la Unión Europea. En palabras de Valero: “Somos muy conscientes de que Trump va a por todas, a por los recursos naturales de América Latina, a someter a la Unión Europea y a llenar de desinformación las redes sociales para aupar a sus aliados reaccionarios en España y en Europa”. Estas declaraciones, según reportó Europa Press, fueron difundidas en un mensaje de audio emitido por el coordinador general de IUCA.

Ante este escenario, Valero hizo un llamado a la movilización ciudadana, dejando claro que IU Andalucía sumará fuerzas en todas las iniciativas que expresen rechazo a lo que considera una agresión internacional. Según transmitió el propio dirigente: “Saldremos a las calles en defensa de la paz, de la soberanía de los pueblos y del derecho internacional. Seremos parte de todas las concentraciones y movilizaciones que se den a lo largo y ancho de Andalucía, porque Andalucía es tierra de paz y el pueblo andaluz es solidario”, en referencia a la posición de la organización frente a la crisis desatada en Venezuela tras la actuación estadounidense, recogió Europa Press.

Las declaraciones y el posicionamiento público de IUCA responden al contexto internacional actual, marcado por denuncias de injerencia extranjera sobre gobiernos latinoamericanos y preocupaciones acerca de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Según consignó el medio, estas preocupaciones han llevado al crecimiento de los llamados a la solidaridad internacional con la población venezolana y a protestas en distintos territorios.

IU Andalucía demanda el respeto a los principios del derecho internacional y la no injerencia como base para la resolución de conflictos, reiterando su condena a lo que describe como “secuestro” del presidente Nicolás Maduro, según reportó Europa Press. El compromiso de la organización con la paz y la autodeterminación de los pueblos ha impulsado su convocatoria a la participación activa en demonstraciones y actos públicos de denuncia en Andalucía.

Así, la formación política enfatiza que el territorio andaluz históricamente ha sido identificado como un espacio de paz y solidaridad, lo cual, según palabras de su coordinador, se refleja en la disposición de su ciudadanía para respaldar causas de justicia internacional y respeto a la soberanía. De acuerdo con información recogida por Europa Press, IU Andalucía ve en estas movilizaciones una forma de contribuir a la defensa de la paz y mostrar apoyo al pueblo venezolano ante el contexto de intervención denunciado por sus dirigentes.

Temas Relacionados

Agresión imperialistaEstados UnidosIzquierda Unida AndalucíaToni ValeroNicolás MaduroVenezuelaAndalucíaSoberaníaDerecho internacionalAmérica LatinaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

EEUU declara a Maduro "bajo arresto" y será juzgado en suelo estadounidense por "narcoterrorismo"

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados en una operación militar estadounidense y trasladados a Estados Unidos, donde enfrentarán cargos criminales relacionados con narcotráfico y corrupción, según confirmaron autoridades tras semanas de máxima tensión bilateral

EEUU declara a Maduro "bajo

Renfe cierra 2025 con un récord histórico de más de 37 millones de viajes en AVE y larga distancia

La operadora estatal incrementa su volumen total de trayectos en alta velocidad gracias al aumento de plazas y tarifas asequibles, impulsando el desarrollo comercial y batiendo marcas en rutas clave como Madrid-Barcelona, Levante y conexión noroeste

Renfe cierra 2025 con un

Xabi Alonso: "Vamos a ir apurando plazos con Mbappé"

El club confía en la pronta recuperación del delantero francés, sin confirmar si su regreso será inmediato y destaca la importancia de mantener el rendimiento colectivo mientras aguardan actualizaciones sobre el estado físico de otras figuras clave

Xabi Alonso: "Vamos a ir

Vox reprocha a Feijóo que "aplaudiera" a Correa y dice a Puente que los venezolanos deseaban que llegará el día de hoy

El partido liderado por Santiago Abascal cuestionó los gestos del dirigente popular durante la visita de Gustavo Petro al Congreso y respondió con firmeza a los comentarios del ministro Óscar Puente sobre la situación política venezolana

Vox reprocha a Feijóo que

López Miras se solidariza con el pueblo venezolano "que durante años ha sufrido la dictadura de Maduro"

Fernando López Miras expresa su respaldo en redes al pueblo de Venezuela, destaca el exilio de miles y confía en que puedan recuperar su libertad tras años bajo el mando de Maduro, a quien califica de “opresor”

Infobae