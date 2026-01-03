Agencias

El TSJM eleva a prisión permanente la pena a un hombre por asesinar a un familiar para heredar sus bienes

Guardar

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha elevado a prisión permanente revisable la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid a un policía local por el asesinato en febrero de 2020 de un familiar para beneficiarse de la herencia.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se ha desestimado el recurso de apelación presentado por la defensa pero se acepta en parte la impugnación formulada por la acusación particular.

De este modo, la pena de 39 años de cárcel pasa a prisión permanente revisable, pena máxima en España. En el juicio, el fiscal solicitó 44 años de prisión para el procesado.

Los magistrados consideran acreditado que el acusado acabó con la vida de la víctima al tirarla por las escaleras, en un contexto vinculado a intereses económicos y sucesorios, lo que determinó su responsabilidad penal.

En su resolución, el tribunal subraya que la prueba practicada en el juicio fue valorada de manera correcta y razonada, descartando la existencia de vulneración del derecho a la presunción de inocencia o de errores en la apreciación de los hechos. Asimismo, confirma las penas de prisión impuestas por un delito en grado de tentativa y dos delitos de falsedad documental.

La Sala recuerda que el Código Civil impide heredar a quien ha sido condenado por causar la muerte del causante, principio que resulta plenamente aplicable en este caso, dada la firmeza de los hechos probados y su conexión directa con el proceso sucesorio.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Registradas varias explosiones en Caracas (Venezuela)

Registradas varias explosiones en Caracas

Nuevos antivirales contra el herpes muestran en tiempo real cómo bloquean la replicación del virus

Científicos de Harvard han logrado describir en detalle el proceso molecular mediante el cual fármacos de última generación paralizan enzimas esenciales del virus responsables de resistencias, abriendo perspectivas para tratamientos frente a variantes particularmente difíciles de combatir

Infobae

Lluvia, nieve, viento y oleaje activan los avisos este sábado en siete provincias, con mínimas de hasta 0°C

Lluvia, nieve, viento y oleaje

Los aeropuertos operarán 10.943 vuelos en el primer fin de semana de 2026, un 5,5% más que un año antes

Los principales puntos del país, Madrid, Barcelona y Málaga, concentran el mayor número de vuelos programados para el cierre de las fiestas navideñas, con un incremento del tráfico nacional antes de la festividad de Reyes

Los aeropuertos operarán 10.943 vuelos

Tamara Falcó cierra la Navidad con un posado familiar de ensueño en casa de Isabel Preysler

Infobae