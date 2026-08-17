(AMP) Duro Felguera convoca junta en septiembre para aprobar un proyecto clave con Mota-Engil México

18/06/2026 Sede de Duro Felguera en Gijón. ESPAÑA EUROPA ASTURIAS ECONOMIA

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Duro Felguera ha convocado junta extraordinaria de accionistas para el próximo 18 de septiembre, en primera convocatoria y de forma exclusivamente presencial, para aprobar uno de los proyectos clave de su nueva etapa, el proyecto Tula, una central de ciclo combinado que desarrollará junto a Mota-Engil México, ha anunciado este lunes la compañía asturiana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El orden del día de la junta, que se prevé celebrar en primera convocatoria, queda limitado exclusivamente a la aprobación o al rechazo del proyecto Tula, según ha precisado la empresa.

El proyecto Tula, junto al proyecto Escolín --una planta de fertilizantes, también en México-- forman parte del plan de crecimiento diseñado por la compañía de ingeniería asturiana tras lograr el visto bueno judicial a su plan de reestructuración el pasado mes de junio.

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Según información de Duro Felguera consultada por Europa Press, la operación del proyecto Tula se configura como una prestación de servicios y suministros especializados por un importe total de 210 millones de euros.

Se trata de un complejo en México promovido por la Comisión Federal de Electricidad que contempla la construcción de la Central de Ciclo Combinado Francisco Pérez Ríos y que cuenta con una inversión global de 1.495 millones de dólares (aproximadamente 1.294 millones de euros).

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El contrato se adjudica a Mota-Engil México, entidad que actúa como contratista principal frente al cliente final, mientras que la firma asturiana participará como subcontratista especializado.

Las partes fijan un plazo de ejecución total de 47 meses para el desarrollo de este proyecto internacional. El alcance de la operación para Duro Felguera queda centrado en la prestación de servicios especializados de gestión de proyecto y coordinación técnica de la ingeniería.

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En concreto, la compañía asume la integración de los trabajos requeridos, la supervisión de la ingeniería externa, la coordinación técnica de suministros principales del tecnólogo y la gestión de los sistemas auxiliares de la planta.

Asimismo, las tareas asignadas incluyen la planificación de compras, la selección y contratación de proveedores, el seguimiento de fabricación, la asistencia a pruebas, la supervisión técnica durante el montaje, la recopilación de documentación de calidad y manuales, así como la gestión de repuestos y herramientas.

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Por el contrario, la ejecución de las obras de construcción queda calificada como un alcance separado de esta transacción.

La remuneración acordada se basa en los costes estimados más una retribución de mercado para determinados costes directos, una metodología de precios de transferencia que ha sido analizada por PricewaterhouseCoopers, concluyendo que es consistente con el principio de plena competencia.

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Además, el acuerdo permite a Mota-Engil acceder a capacidades técnicas especializadas y a Duro Felguera participar en un proyecto relevante para su plan de viabilidad, aportando su experiencia previa en centrales de ciclo combinado en México.

CONTEXTO

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón desestimó íntegramente las demandas incidentales de oposición a la homologación judicial del plan de reestructuración conjunto del Grupo Duro Felguera, suscrito el 21 de octubre de 2025.

Las demandas habían sido interpuestas contra Duro Felguera y filiales por parte de las mercantiles Romgaz, Zgounder Millenium Silver Mining, Asturfluid, Luongo Underwriters and Consulting, Aerzen Ibérica, PMI 'WWtech' Przemyslaw WÓjcik Yslaw Wójcik, Scafom España, RSB Advisors, y las sociedades del Grupo General Electric.

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En virtud de la sentencia, el Juzgado homologó el citado plan, cuyos efectos se extenderán a los créditos afectados, incluidos los acreedores y clases disidentes, en los términos previstos legalmente y en la documentación del plan de reestructuración, sin perjuicio de las adaptaciones, operaciones de ejecución, comunicaciones, inscripciones y actuaciones complementarias que resulten necesarias para su plena efectividad.

El presidente de Duro Felguera, Eduardo Espinosa, señaló que la homologación judicial del plan de reestructuración de la compañía permitirá abrir una nueva etapa en la sociedad, enfocada en contratos de menor tamaño y menor riesgo, con oportunidades de negocio en México, como el proyecto Tula y el de Escolín.

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