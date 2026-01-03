El Gobierno de Canarias se mantiene en contacto con las entidades del archipiélago en Venezuela

La Dirección General de Emigración de Canarias desplegó en 2025 una amplia red de servicios sociales y sanitarios en Venezuela, Argentina, Uruguay y Cuba, destinando más de 685.000 euros para cubrir la atención médica, la manutención de centros residenciales y la asistencia familiar ante situaciones de emergencia. Según informó el Gobierno de Canarias, estos recursos permitieron la puesta en marcha de consultorios médicos, el funcionamiento de centros de mayores y de día, y la entrega de ayudas humanitarias dirigidas a los canarios y sus descendientes que residen en el extranjero, con especial foco en Venezuela.

Tal como publicó el Ejecutivo regional, esta labor cobra mayor relevancia en el actual contexto de tensión en Venezuela, a raíz de los últimos acontecimientos en Caracas. Manuel Domínguez, vicepresidente autonómico, expresó su inquietud por la situación que atraviesa el país sudamericano tras la captura del presidente Nicolás Maduro y los bombardeos de Estados Unidos en Caracas, Miranda y La Guaira, lo que generó una serie de explosiones y graves afectaciones para la población. Domínguez comunicó en su perfil oficial de la red social ‘X’ que el Gobierno de Canarias se encuentra en comunicación directa con las entidades canarias en Venezuela y la delegación regional ubicada en ese país.

El medio Gobierno de Canarias detalló que durante 2025 los salvaguardas desplegados incluyeron una partida de 127.338 euros asignada a los consultorios médicos para asegurar el acceso a especialidades de atención primaria a los canarios expatriados y a sus hijos. En total, funcionaron 16 consultorios médicos situados en diez estados venezolanos, con una inversión de 116.338 euros dirigida tanto a gastos operativos como a la dotación de material sanitario. Cinco de estos consultorios se ubicaron en Caracas, mientras que el resto atendió en La Guaira, Lara, Mérida, Yaracuy, Aragua (dos), Anzoátegui, Guárico, Carabobo y Falcón. Además, la región realizó jornadas de atención médica descentralizada en Aragua y Carabobo, buscando extender la cobertura ante la coyuntura social.

Otro eje fundamental de la intervención consistió en la financiación para el sostenimiento de tres centros de acogida residencial en Venezuela, diseñados para mayores canarios carecientes de apoyo familiar o en situación de vulnerabilidad extrema. Según consignó el Gobierno de Canarias, estos espacios recibieron un aporte total de 155.000 euros y se localizaron en la Fundación Nuestra Señora de las Nieves (Cagua, Aragua), la Fundación Nuestra Señora de los Reyes (Quíbor, Lara) y el Centro de Mayores San Vicente de Paúl (Valencia, Carabobo).

Además, la administración regional canalizó 150.000 euros a la red de centros de día, cuyo propósito es favorecer la autonomía personal y el envejecimiento activo. En Venezuela operaron siete centros de día, con una inversión específica de 101.949 euros para atender a la población en Lara, Guárico, La Guaira, Anzoátegui y Caracas (tres sedes). A estos recursos se sumaron los habilitados en Rosario, Argentina (12.700 euros), Montevideo, Uruguay (26.000 euros) y Cuba (10.000 euros).

Otra línea de acción detallada por el Gobierno de Canarias corresponde al programa de asistencia domiciliaria para personas con discapacidad o en situación de dependencia. En 2025, este programa benefició a 244 personas en nueve estados de Venezuela con una ayuda total de 120.000 euros, respondiendo a necesidades específicas de quienes requieren asistencia para la vida cotidiana y el acceso a servicios básicos.

En el ámbito de la emergencia humanitaria, el Ejecutivo canario asignó 165.500 euros a ayudas de emergencia destinadas a mitigar los efectos de la inflación y la carestía de los servicios sanitarios y básicos. Durante el ejercicio pasado, se gestionaron 203 ayudas de emergencia: 86 en Venezuela, 1 en Argentina, 5 en Uruguay y 111 en Cuba. Estas ayudas estuvieron enfocadas en la cobertura de productos esenciales, atención sanitaria y soporte ante situaciones de gravedad sobrevenida.

Según publicó el Gobierno de Canarias, la medida busca hacer frente al constante aumento de la vulnerabilidad de la diáspora canaria en el exterior, intensificada recientemente por la evolución de la crisis en Venezuela. La coordinación se extiende tanto a los organismos canarios como a otros dispositivos de ayuda en terreno, centrándose en la gestión de recursos y atención directa a la comunidad isleña dispersa en varios países del continente americano.

De acuerdo con el comunicado oficial, la administración canaria reiteró que mantendrá la comunicación diaria con las entidades del archipiélago desplazadas en Venezuela y con la delegación oficial del Ejecutivo allí instalada. El objetivo radica en garantizar una intervención sostenida e integral para los canarios residentes en el extranjero, especialmente en un contexto marcado por la inestabilidad política, la interrupción de servicios básicos y el aumento de las situaciones de emergencia social que afectan a la población isleña en Sudamérica y el Caribe.