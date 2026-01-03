Convocan concentraciones en Vigo y Lugo tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela

“Expresamos nuestro rechazo total a la intervención militar desencadenada en las últimas horas en Venezuela y a cualquier forma de agresión armada externa contra un pueblo soberano”, señaló la Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez (Agabo) en un comunicado difundido tras el ataque de Estados Unidos contra varios puntos en Venezuela. Así, agrupaciones defensoras de la soberanía venezolana y sindicatos han llevado a cabo un llamado para manifestarse en ciudades gallegas, de acuerdo con la información publicada por medios que reportaron la convocatoria de actos este sábado en Vigo y Lugo. La movilización en Vigo tiene como objetivo principal rechazar las acciones militares estadounidenses y denunciar cualquier justificación basada en intereses imperiales, mientras que la concentración de Lugo estará orientada a apoyar la “libertad” del país suramericano.

Según informó la fuente, la protesta en Vigo surgió con el impulso de la Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez (Agabo) y cuenta con el respaldo de organizaciones como el Bloque Nacionalista Galego (BNG), la Confederación Intersindical Galega (CIG), la Central Unitaria de Traballadores (CUT), Mar de Lumes, Movemento Arredista, el Partido Comunista de Galicia (PCG), el Partido Comunista Revolucionario de Galicia (PCRG), Podemos Galicia y la Unión do Povo Galego (UPG). La concentración está programada para las 20:00 frente al Consulado de la República de Venezuela en Vigo. El comunicado de Agabo sostiene que “ninguna narrativa imperialista justifica una intervención militar” y argumenta que “ningún interés geopolítico o económico puede estar por encima del derecho de los pueblos a decidir su futuro sin amenazas, sanciones ni imposiciones”.

Respecto a Lugo, la convocatoria fue difundida por la asociación VeneLugo a través de su perfil de Instagram. Dicho acto se realizará en la Praza Maior a las 18:30 y se define como una concentración “pacífica y organizada” para mostrar apoyo a la libertad y la autodeterminación venezolana. Distintos colectivos de la comunidad venezolana en Lugo también han impulsado la participación con mensajes de respaldo a la soberanía del país y en abierta expresión de rechazo a la intervención extranjera.

El impacto de los eventos recientes en Venezuela ha generado reacciones contrapuestas dentro de la comunidad venezolana residente en Galicia. Según reportó el medio, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, lanzó un mensaje en redes sociales, invitando a los venezolanos de la ciudad a reunirse en la Praza Maior a las 19:00 para “celebrar” el momento político que, en sus palabras, significa que “la democracia está a punto de volver a un gran país como es Venezuela”. Pérez Jácome detalló la instalación de una carroza musical en la plaza como punto de encuentro para la comunidad, hecho que sustituirá el planteamiento inicial de un acto itinerante. El alcalde calificó los acontecimientos como “un gran día para todos los venezolanos”, asegurando que “derrocar a un dictador siempre es una buena noticia”.

Distintas asociaciones y agrupaciones de venezolanos en Ourense también difundieron la convocatoria en redes sociales, incentivando a los ciudadanos a portar la bandera nacional y acudir masivamente al evento previsto, fomentando el encuentro y la unión de la comunidad mediante la expresión “darse un fuerte abrazo”.

El medio detalló que la jornada de movilización abarca desde expresiones de condena en Vigo y Lugo hasta escenarios de celebración en Ourense, reflejo de la diversidad de posturas ante la intervención estadounidense en Venezuela. Si bien algunos organizadores insisten en la defensa del derecho a la autodeterminación y en el rechazo a acciones armadas externas, otros sectores manifiestan su respaldo a los cambios políticos derivados del accionar militar, bajo el argumento de la recuperación democrática.

Las convocatorias y eventos anunciados en las ciudades gallegas responden a la preocupación de las comunidades migrantes y de la ciudadanía local respecto a los acontecimientos ocurridos en Venezuela, así como al impacto que estos sucesos generan en las familias residentes en Galicia. La variedad de organizaciones que participan en los llamados a la concentración, tanto de carácter político, sindical como asociativo, da cuenta de la transversalidad que adquiere el debate sobre la intervención y el destino de Venezuela entre los migrantes y simpatizantes gallegos.

En los mensajes compartidos por las organizaciones convocantes y por representantes políticos, resaltan los llamamientos a la participación, la reivindicación de la paz y el repudio a toda forma de violencia o intromisión militar extranjera en el país caribeño. Insisten en que el futuro de Venezuela debería quedar exclusivamente en manos de su población y rechazan las sanciones y presiones políticas internacionales. De acuerdo con el comunicado de Agabo citado por el medio, insisten en que “el derecho de los pueblos a decidir su futuro” constituye un principio irrenunciable para quienes se movilizan en rechazo a las acciones de Estados Unidos.

En este contexto, las iniciativas convocadas no solo buscan manifestar posturas políticas sobre la intervención en Venezuela, sino también convertirse en espacios de encuentro y expresión de las diferentes sensibilidades presentes en la comunidad venezolana radicada en Galicia.