Agencias

Contigo-Zurekin condena la "agresión imperialista" de EEUU para "apoderarse de los recursos naturales" de Venezuela

La coalición navarra pide a organismos globales y autoridades locales que actúen con rapidez ante las últimas acciones de Washington en Venezuela, calificadas como ilegales, y reclama movilización social en defensa de la soberanía de ese país latinoamericano

Guardar

Contigo Navarra–Zurekin Nafarroa instó a la ciudadanía de Navarra a manifestarse colectivamente en respaldo a Venezuela ante las acciones recientes de Estados Unidos, señaladas como contrarias al derecho internacional. Según informó el medio, la coalición compuesta por Podemos, Izquierda Unida, Batzarre, Alianza Verde, Equo e Independientes difundió un comunicado en el que también solicitó a las instituciones y organismos globales actuar con rapidez frente a estos acontecimientos, calificados como agresión imperialista.

El comunicado, reproducido por la prensa, sostiene que el intento de “secuestrar” al presidente Nicolás Maduro y el interés por “apoderarse de los recursos naturales de Venezuela, que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo” reflejan una continuidad en la política exterior estadounidense, a la que acusan de atacar, de nuevo, a un gobierno considerado revolucionario y de intervenir en asuntos de una nación soberana. Según consignó la coalición, estos hechos ponen en entredicho el compromiso de la comunidad internacional con la resolución pacífica de los conflictos y el respeto a la soberanía.

De acuerdo con lo reportado por el medio, Contigo-Zurekin remarcó que tales acciones constituyen un menoscabo a la independencia latinoamericana y caribeña. En el comunicado recordaron que, en 2014, los 33 países de América Latina y el Caribe declararon la región como zona de paz, comprometiéndose a no intervenir en asuntos internos y a resolver disputas sin el uso de armas. Ante eso, consideran que lo sucedido con Venezuela “pisotea” estos acuerdos y pone en riesgo la estabilidad regional.

El texto divulgado apunta directamente contra la política extranjera de Estados Unidos en relación al continente americano, refiriéndose a este país como un actor que trata la región como su “patio trasero” y actúa con “arrogancia imperialista”, de acuerdo con lo manifestado por la coalición. De acuerdo a lo declarado por Contigo-Zurekin, el acto de intentar derrocar o secuestrar a un jefe de Estado foráneo debería ser respondido judicialmente, citando los nombres de Donald Trump y Marco Rubio como responsables directos que “deberían responder ante la justicia”.

La agrupación reclamó que organismos multilaterales como Naciones Unidas y otras instancias internacionales realicen cuanto antes una convocatoria urgente para condenar lo sucedido y articular una respuesta coordinada, según amplió el propio comunicado. Del mismo modo, la coalición requirió a las instituciones navarras que formalicen una condena categórica a lo que describen como “agresión imperialista”, argumentando que rechazar estas acciones no puede limitarse a declaraciones abstractas y que es esencial que se expidan con claridad cuando la soberanía de las naciones se ve comprometida.

A nivel local, Contigo-Zurekin propuso que la sociedad navarra se implique activamente y secunde todas las movilizaciones pacíficas en apoyo a Venezuela que se convoquen en Navarra, para expresar, según sus palabras, una solidaridad directa y visible. El medio detalló que la coalición considera que la defensa de la soberanía venezolana es, en sentido amplio, una defensa de la soberanía de América Latina y del principio de la autodeterminación de los pueblos.

Finalmente, el comunicado reiteró la llamada al compromiso social e institucional, e insistió en la necesidad de una respuesta global ante lo que considera una escalada de hostilidades que amenaza la paz y la autonomía de la región latinoamericana y caribeña.

Temas Relacionados

Agresión imperialistaContigo Navarra-Zurekin NafarroaEstados UnidosNicolás MaduroVenezuelaNavarraAmérica LatinaRecursos naturalesNaciones UnidasDerecho internacionalEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Machado anuncia que ha llegado "la hora de la libertad" para Venezuela

La referente opositora instó a la ciudadanía y a las Fuerzas Armadas a apoyar una transición, tras la detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos, prometiendo reformas, liberación de presos políticos y el reconocimiento de un nuevo jefe de Estado

Machado anuncia que ha llegado

Convocan concentraciones en Vigo y Lugo tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Convocan concentraciones en Vigo y

Guterres describe la operación de EEUU contra Maduro como "un precedente peligroso"

António Guterres manifestó alarma por la acción armada reciente en Caracas y calificó la captura de Nicolás Maduro como una violación grave del derecho internacional, advirtiendo posibles consecuencias serias para América Latina y solicitando respeto absoluto a la legalidad internacional

Guterres describe la operación de

Francia critica el ataque de EEUU sobre Venezuela aunque cuestiona a Maduro

Francia critica el ataque de

Ana Herminia explica la dura situación que vive su familia en Venezuela

En un contexto de incertidumbre, la venezolana describe el drama que enfrentan sus allegados, quienes carecen de suministros esenciales y permanecen aislados del desarrollo de los hechos, sumidos en la angustia por el colapso de la sanidad y el corte de comunicaciones

Ana Herminia explica la dura