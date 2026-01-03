Contigo-Zurekin condena la "agresión imperialista" de EEUU para "apoderarse de los recursos naturales" de Venezuela

Contigo Navarra–Zurekin Nafarroa instó a la ciudadanía de Navarra a manifestarse colectivamente en respaldo a Venezuela ante las acciones recientes de Estados Unidos, señaladas como contrarias al derecho internacional. Según informó el medio, la coalición compuesta por Podemos, Izquierda Unida, Batzarre, Alianza Verde, Equo e Independientes difundió un comunicado en el que también solicitó a las instituciones y organismos globales actuar con rapidez frente a estos acontecimientos, calificados como agresión imperialista.

El comunicado, reproducido por la prensa, sostiene que el intento de “secuestrar” al presidente Nicolás Maduro y el interés por “apoderarse de los recursos naturales de Venezuela, que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo” reflejan una continuidad en la política exterior estadounidense, a la que acusan de atacar, de nuevo, a un gobierno considerado revolucionario y de intervenir en asuntos de una nación soberana. Según consignó la coalición, estos hechos ponen en entredicho el compromiso de la comunidad internacional con la resolución pacífica de los conflictos y el respeto a la soberanía.

De acuerdo con lo reportado por el medio, Contigo-Zurekin remarcó que tales acciones constituyen un menoscabo a la independencia latinoamericana y caribeña. En el comunicado recordaron que, en 2014, los 33 países de América Latina y el Caribe declararon la región como zona de paz, comprometiéndose a no intervenir en asuntos internos y a resolver disputas sin el uso de armas. Ante eso, consideran que lo sucedido con Venezuela “pisotea” estos acuerdos y pone en riesgo la estabilidad regional.

El texto divulgado apunta directamente contra la política extranjera de Estados Unidos en relación al continente americano, refiriéndose a este país como un actor que trata la región como su “patio trasero” y actúa con “arrogancia imperialista”, de acuerdo con lo manifestado por la coalición. De acuerdo a lo declarado por Contigo-Zurekin, el acto de intentar derrocar o secuestrar a un jefe de Estado foráneo debería ser respondido judicialmente, citando los nombres de Donald Trump y Marco Rubio como responsables directos que “deberían responder ante la justicia”.

La agrupación reclamó que organismos multilaterales como Naciones Unidas y otras instancias internacionales realicen cuanto antes una convocatoria urgente para condenar lo sucedido y articular una respuesta coordinada, según amplió el propio comunicado. Del mismo modo, la coalición requirió a las instituciones navarras que formalicen una condena categórica a lo que describen como “agresión imperialista”, argumentando que rechazar estas acciones no puede limitarse a declaraciones abstractas y que es esencial que se expidan con claridad cuando la soberanía de las naciones se ve comprometida.

A nivel local, Contigo-Zurekin propuso que la sociedad navarra se implique activamente y secunde todas las movilizaciones pacíficas en apoyo a Venezuela que se convoquen en Navarra, para expresar, según sus palabras, una solidaridad directa y visible. El medio detalló que la coalición considera que la defensa de la soberanía venezolana es, en sentido amplio, una defensa de la soberanía de América Latina y del principio de la autodeterminación de los pueblos.

Finalmente, el comunicado reiteró la llamada al compromiso social e institucional, e insistió en la necesidad de una respuesta global ante lo que considera una escalada de hostilidades que amenaza la paz y la autonomía de la región latinoamericana y caribeña.