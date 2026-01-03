Catalá dice que "llegó la hora de la libertad" en Venezuela y espera una transición "pacífica y democrática"

La alcaldesa de València, María José Catalá, dirigió este sábado unas palabras en las que rememoró a los venezolanos que han abandonado su país, muchos de los cuales residen en la ciudad, enlazando ese drama migratorio con los sucesos recientes en Venezuela. En su mensaje, la dirigente expresó su respaldo al pueblo venezolano, haciendo referencia a los bombardeos denunciados por el Gobierno de Caracas y manifestando el deseo de que llegue una fase de transformación caracterizada por la paz y la democracia.

Según publicó Europa Press, Catalá transmitió este mensaje a través de la red social X, en un contexto marcado por las acusaciones del Gobierno de Venezuela contra Estados Unidos, al que señalan como responsable de ataques aéreos en zonas civiles y militares de la capital, así como en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. El Ejecutivo venezolano sostiene que estos bombardeos afectaron tanto a la población como a infraestructuras relevantes del país.

Catalá insistió, según consignó Europa Press, en que “llegó la hora de la libertad” en Venezuela y afirmó que el pueblo del país suramericano “merece un proceso de transición pacífico y democrático”. En su mensaje, la alcaldesa hizo un llamamiento a la prudencia y la determinación, subrayando que el momento actual es clave para que se produzca el cambio.

En sus declaraciones, también mencionó el sufrimiento de quienes, forzados por la situación interna, se han visto en la necesidad de dejar Venezuela. Recordó que parte de esa diáspora se ha asentado en València, haciendo explícita su empatía y reconocimiento hacia esos ciudadanos.

El medio Europa Press reportó que, en su intervención, Catalá replicó un comunicado publicado en la misma red social por María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y reconocida con el Premio Nobel de la Paz. Machado celebró la presunta captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y declaró que, con este hecho, “ha llegado la hora de la libertad” para Venezuela. Además, solicitó al Ejército venezolano que reconozca a Edmundo González como presidente del país.

En línea con este posicionamiento, Catalá transmitió “todo nuestro apoyo al pueblo venezolano”, reiterando la necesidad de que el proceso de cambio se desarrolle sin recurrir a la violencia y haciendo énfasis en la búsqueda de soluciones democráticas.

Europa Press detalló que los recientes acontecimientos en Venezuela han estado marcados por la tensión política e institucional, con el Gobierno de Caracas denunciando intervenciones militares extranjeras y con sectores de la oposición instando a un reemplazo del liderazgo actual. La propia Catalá subrayó en su comunicación la importancia de la cautela y la firmeza al afrontar la situación venezolana, mostrando su respaldo a quienes exigen transformaciones pacíficas.

El mensaje de la alcaldesa también visibilizó el impacto que la crisis venezolana ha tenido fuera de sus fronteras, destacando la experiencia de los migrantes y refugiados instalados en otras ciudades, incluyendo València. Catalá abordó la dimensión humana del conflicto, remarcando el efecto sobre las familias separadas y los vínculos con la comunidad valenciana.

De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, las declaraciones de la alcaldesa de València forman parte del eco internacional que los acontecimientos recientes en Venezuela han provocado en actores políticos de diferentes regiones, incluidas ciudades europeas con presencia significativa de ciudadanos venezolanos. El pronunciamiento de Catalá suma una nueva voz de apoyo internacional hacia quienes reclaman cambios políticos y garantías de respeto a los derechos humanos en el país latinoamericano.