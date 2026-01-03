Aumentan a dos los muertos en Járkov (Ucrania) tras localizar el cadáver de una mujer bajo los escombros

La identificación del cuerpo de una mujer bajo los escombros en Járkov apunta que podría tratarse de la madre del niño de tres años fallecido durante el ataque, según información preliminar divulgada por el gobernador de la región, Oleg Sinegubov. De acuerdo con Europa Press, el balance de víctimas mortales asciende a dos, tras localizar los equipos de rescate a la mujer entre los restos de una vivienda destruida a consecuencia del bombardeo.

El medio Europa Press informó que las autoridades ucranianas han atribuido la ofensiva al Ejército de Rusia, aunque este país ha negado responsabilidad por el ataque. Como resultado del suceso, al menos treinta personas han resultado heridas, algunas de ellas se encuentran en estado grave, reportó Europa Press. El alcalde de Járkov, Igor Terejov, comunicó que las operaciones de búsqueda y rescate continúan y que más de 80 voluntarios han colaborado en tareas como la localización de personas, evaluación de daños, precintado de edificios, preparación de alimentos para los servicios de emergencia y asistencia a los afectados.

Diversos daños materiales se registraron en la ciudad, afectando a vehículos, redes eléctricas y semáforos, así como a varias edificaciones residenciales, según detalló Europa Press. Entre las construcciones dañadas se encuentra un bloque de cinco plantas que quedó destruido casi por completo. Los servicios de emergencia permanecen desplegados en la zona, mientras persisten las labores de búsqueda para descartar la presencia de más víctimas bajo los escombros.

El presidente Volodímir Zelenski condenó el ataque, señalando que al menos dos misiles impactaron en una zona residencial y que uno de los inmuebles sufrió daños severos, conforme fueron reportadas por Europa Press. El mandatario indicó que todas las unidades de emergencia y de rescate trabajan en la zona afectada para auxiliar a la población. El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, describió el incidente como un crimen de guerra, y advirtió que podría haber más víctimas civiles dado el carácter del ataque. Sibiga subrayó, según Europa Press, que “a diferencia de los ficticios ‘ataques contra residencias’ de Vladimir Putin, este ataque fue muy real y es un crimen de guerra”.

El Ministerio de Defensa de Rusia, en respuesta a las acusaciones, aseguró que las fuerzas armadas rusas “no planearon ni ejecutaron ataques con misiles ni ataques aéreos dentro de los límites de la ciudad de Járkov”. Según consignó Europa Press, Moscú calificó las afirmaciones procedentes de Kiev como una maniobra para desviar la atención internacional del atentado ocurrido la víspera en Jorli, en la región de Jersón, donde cerca de treinta personas murieron.

El impacto del ataque se reflejó en la masiva movilización de los habitantes locales, quienes se sumaron de inmediato a las tareas de socorro. Más de ochenta voluntarios brindaron apoyo en diversas funciones, desde la búsqueda de sobrevivientes hasta el abastecimiento de quienes integran los servicios de emergencia y la asistencia directa a los heridos, según informaciones recopiladas por Europa Press.

En total, el suceso dejó la muerte de un menor de tres años y de una mujer cuya identidad podría corresponder a su madre, amplios daños a la infraestructura urbana, y una comunidad volcada en las labores de rescate y asistencia. Europa Press señaló que los informes preliminares advierten sobre la posibilidad de nuevas víctimas y el trabajo de los equipos especializados continúa activo en el área afectada.