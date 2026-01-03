Ana Herminia explica la dura situación que vive su familia en Venezuela

En Venezuela, el colapso del sistema de salud preocupa a la familia de Ana Herminia, quien desde España ha detallado el impacto de la crisis agravada tras conocerse la reciente captura de Nicolás Maduro. La falta de suministros y el aislamiento por el corte de servicios básicos intensifican la incertidumbre sobre el bienestar de quienes permanecen en el país caribeño. Según contó Ana Herminia en declaraciones recogidas por el medio del que procede la información, la familia enfrenta dificultades severas para acceder a luz y agua potable, además de mantenerse informada debido a la precariedad de las comunicaciones.

Reportó el medio que Ana Herminia, nuera de Bárbara Rey, expresó entre lágrimas que sus padres se encuentran incomunicados y sin acceso a los recursos mínimos. Describió que, ante la carencia de internet y la imposibilidad de ver los acontecimientos en tiempo real, el contacto y la información fluyen principalmente a través de quienes residen fuera del país. “No tienen luz, no tienen agua, por supuesto no pueden ver lo que está pasando. Toda mi familia se ha volcado en que nosotros estábamos grabando todo porque ni siquiera hay buen internet; somos los que estamos fuera los que podemos informarles”, detalló.

Al recibir la noticia de la captura de Maduro, Ana Herminia confesó su asombro, reflejando la incredulidad con la que muchas familias venezolanas afrontan la inestabilidad política actual. Según publica el medio, ella manifestó: “Cuando he despertado le he dicho a Ángel: no me lo creo, no creo que esto esté sucediendo, porque siempre tenemos la esperanza de que todo va a pasar, de que vamos a estar bien, de que vamos a poder volver”. Sus declaraciones ilustran la esperanza persistente de la diáspora venezolana ante la incertidumbre que caracteriza el contexto del país.

El principal temor de Ana Herminia en medio de la situación es el agotamiento de los recursos médicos. Afirmó que la saturación de los hospitales y la fragilidad de la infraestructura sanitaria podrían intensificarse si la crisis se agrava. “Me preocupa cómo están los hospitales, porque si esto va a más, no va a haber recursos. Espero que llegue la ayuda humanitaria y puedan asistir a todos mis paisanos”, agregó según reflejó la fuente original.

En el mismo reportaje, Ángel Cristo Jr., pareja de Ana Herminia e hijo de Bárbara Rey, relató el modo en que la familia ha afrontado los últimos meses en España y la importancia de permanecer unidos ante la adversidad. Narró que la familia pasó las Navidades junto a su hija, focalizándose en el entorno familiar y proyectos personales. “Estamos los cuatro y nada, en terapia, trabajando en sanar y en el libro”, señaló.

Respecto a la relación familiar, Ángel Cristo Jr. comunicó su voluntad de avanzar hacia la reconciliación, solicitando a su exmujer que permita el contacto de su hija con la abuela y con la tía. Según la fuente consultada, mencionó: “Se lo he pedido hace mucho tiempo, no es la primera vez, pero recientemente lo he vuelto a hacer”. Esta petición refleja los esfuerzos constantes para mantener los vínculos familiares pese a las distancias y los conflictos previos.

El reportaje también abordó la percepción de Ángel Cristo Jr. sobre las ventas de la autobiografía de su madre y las teorías que circulan en torno a supuestas causas externas que podrían haber afectado la recepción del libro. Manifestó que elige no profundizar en opiniones al respecto, considerando que los rumores y especulaciones se han generalizado en el ambiente mediático. “He preferido no opinar, porque a estas alturas todo el mundo lo sabe todo. Lo de la ‘mano negra’ me suena a La que se avecina, a Estela Reynolds. Podría dar muchos motivos por los que creo que quizá el libro no ha funcionado, pero prefiero dejarlo en el aire, porque no lo sabemos”, redactó el medio con sus palabras.

Según consignó la fuente original, el ambiente en la familia de Ana Herminia y Ángel Cristo Jr. se ha caracterizado en fechas recientes por un enfoque en la salud mental y el fortalecimiento de los lazos familiares, en un contexto marcado por la lejanía respecto a Venezuela y la preocupación constante por la situación que afrontan los allegados en Caracas y otras ciudades. La imposibilidad de acceder a servicios básicos y la desconexión con los eventos políticos han incrementado la tensión emocional en la familia, que, según se describe, vive cada nueva noticia desde la distancia y con la expectativa puesta en una posible mejora de las condiciones.

El tema de la ayuda humanitaria, según se expuso en el testimonio de Ana Herminia recogido por el medio, adquiere una urgencia particular debido a la combinación entre el deterioro de los servicios públicos y la crisis política. Las dificultades para acceder a medicamentos y atención médica de emergencia sobresalen entre las preocupaciones prioritarias para los venezolanos tanto dentro como fuera del país.

El testimonio también pone en relieve el papel de la diáspora venezolana como puente de información y apoyo para quienes resisten dentro del país bajo las restricciones actuales. Las familias que se han visto obligadas a emigrar transmiten datos e imágenes del desarrollo de los acontecimientos, convirtiéndose en un nexo indispensable frente a los fallos de la infraestructura nacional de comunicaciones y la censura informativa que a menudo afecta a los canales locales. Según publicó el medio, esta situación obliga a los residentes en el exterior a asumir la responsabilidad de mantener informados a sus familiares y amigos en Venezuela, en un flujo de noticias que depende, en muchos casos, de la estabilidad de la conexión a internet y del acceso a dispositivos electrónicos.

La situación descrita por Ana Herminia y refrendada por las informaciones recogidas en el medio, es representativa de la experiencia de miles de familias venezolanas dispersas por el mundo, que viven entre la incertidumbre y el deseo de encontrar soluciones sostenibles a la crisis que afecta al país sudamericano. En la actualidad, la percepción sobre el futuro inmediato varía entre la resignación ante las dificultades y la esperanza de que la ayuda internacional y los cambios políticos posibiliten una mejora en la vida cotidiana de quienes permanecen en Venezuela.