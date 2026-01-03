Abascal celebra la restauración de la "democracia en Venezuela" tras los ataques de Estados Unidos en el país

El mensaje de Santiago Abascal señalando que tras la caída de Nicolás Maduro el presidente del gobierno español debería sentir preocupación, marcó uno de los momentos relevantes en la reacción internacional a la operación estadounidense en Venezuela. En sus declaraciones, el líder de Vox vinculó directamente este cambio en el liderazgo sudamericano con potenciales consecuencias en la política interna de España. Según publicó el medio que proporciona la información, Abascal valoró lo ocurrido como un golpe especialmente duro para el grupo de Pedro Sánchez, comparándolo incluso con recientes detenciones vinculadas al entorno del mandatario español.

De acuerdo con lo reportado, Abascal expresó su opinión en un mensaje a través de la red social 'X', afirmando que la captura de Maduro representa, en sus palabras, “un golpe para la mafia sanchista más grande que la detención de Ábalos y Cerdán”. Estas palabras contextualizan la interpretación del dirigente de Vox, quien asocia la política exterior y los acontecimientos latinoamericanos con la situación política en España.

Tal como consignó la fuente, Abascal mostró su apoyo a la restauración del sistema democrático en Venezuela, describiendo el ataque de Estados Unidos y la detención de Maduro como un avance hacia una mayor libertad en la región. “Hoy el mundo es un poco más libre. Debemos alegrarnos por ello y apoyar la restauración de la democracia en Venezuela. Con nuestros aliados del Foro Madrid trabajaremos por ello”, manifestó el presidente de Vox en su intervención pública. También hizo hincapié en la importancia de la colaboración internacional, en referencia al Foro Madrid, plataforma impulsada por figuras conservadoras y de extrema derecha para abordar cuestiones regionales.

Además de felicitar a las partes involucradas en la operación, el dirigente español se refirió directamente a la situación del pueblo venezolano. Antes de que se informara la captura de Maduro, Abascal ya había pedido la rendición inmediata del mandatario venezolano, argumentando que así se podría aliviar el sufrimiento de la población. En su mensaje, atribuyó a Maduro la responsabilidad de una “tortura sin descanso” ejercida de manera sistemática contra la ciudadanía venezolana, según reportó la fuente.

Paralelamente a estas manifestaciones, se desarrollaron los ataques estadounidenses en Caracas y otras jurisdicciones venezolanas. El medio detalló que el gobierno de Venezuela denunció una oleada de bombardeos aéreos por parte de Estados Unidos, dirigidos tanto a objetivos civiles como militares en la capital y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. La administración venezolana calificó la operación como una “gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos”.

El anuncio oficial de la captura fue realizado por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según publicó el medio, Trump comunicó públicamente que fuerzas estadounidenses “han capturado” a Nicolás Maduro, acompañado de su esposa, la primera dama Cilia Flores, quienes posteriormente fueron trasladados fuera del país. Este acontecimiento fue reconocido por la estructura gubernamental de Venezuela, aunque sin conocimiento inmediato del paradero exacto de la pareja. La vicepresidenta Delcy Rodríguez se dirigió a la administración estadounidense solicitando, de manera formal, que Trump presente una prueba que confirme el estado y la ubicación actual de Maduro y Flores.

La noticia recopilada por el medio subraya que la ofensiva militar abrió un nuevo capítulo tanto en la crisis política interna de Venezuela como en las relaciones internacionales, generando reacciones inmediatas de diferentes actores políticos, incluidas críticas y apoyos. El liderazgo de Vox enfatizó la importancia de que España y Europa acompañen un proceso de transición democrática en Venezuela, remarcando las implicaciones de estas acciones militares para los equilibrios políticos regionales y su influencia en la esfera nacional española.

Información complementaria proporcionada por el medio indica que las autoridades venezolanas consideraron los ataques aéreos y la detención de Maduro como un atentado a la soberanía nacional, mientras que la administración estadounidense defendió la operación bajo la justificación de restaurar el orden democrático. En este contexto, las declaraciones públicas de líderes políticos como Abascal reflejan no solo el posicionamiento respecto a la situación venezolana, sino también el modo en que los acontecimientos internacionales son utilizados como argumento en el debate político español, especialmente en la confrontación entre partidos de gobierno y oposición.