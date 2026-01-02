Ucrania denuncia al menos 19 heridos en un bombardeo ruso en la ciudad de Járkov

El impacto de un proyectil en un edificio residencial del barrio de Kivski desencadenó la fase más grave del ataque que sufrió la ciudad de Járkov. El área afectada está siendo desalojada por las autoridades ante el temor de daños adicionales, según confirmó el gobernador regional, Oleg Sinegubov. De acuerdo con el medio que ofreció la información original, al menos 19 personas sufrieron lesiones tras un bombardeo sobre el centro urbano de Járkov, una de las ciudades principales del noreste de Ucrania.

Tal como publicó el medio, el gobernador Sinegubov detalló a través de su canal de Telegram que las personas heridas en el ataque tienen edades comprendidas entre los 20 y los 79 años. El gobernador precisó que, entre los heridos, se encuentra un bebé de seis meses que no requirió hospitalización tras el incidente. Según reportó la misma fuente, este número de lesionados surge tras la explosión de un proyectil contra una construcción de uso habitacional en el mencionado barrio de Kivski.

La explosión, ocurrida cuando la ciudad de Járkov continúa bajo amenaza en el contexto de los combates en Ucrania, provocó un operativo de emergencia por parte de los equipos de rescate y las autoridades locales, quienes organizaron la evacuación de la zona inmediatamente después del ataque. El medio indicó que las autoridades buscan evitar riesgos mayores entre la población civil, dada la posibilidad de daños estructurales en los inmuebles afectados y el posible hallazgo de otros artefactos.

A través de las declaraciones de Sinegubov, recogidas por el medio, se conoció que los servicios médicos atendieron a todas las personas lesionadas y evaluaron la necesidad de hospitalización caso por caso. El bebé de seis meses se incluyó entre los afectados; sin embargo, no requirió traslado hospitalario directo, confirmó el gobernador en su mensaje por la red social.

Según detalló la fuente, el barrio de Kivski se encuentra bajo vigilancia de las fuerzas ucranianas mientras persisten los trabajos de evacuación y aseguramiento del área atacada. Las calles aledañas al edificio residencial impactado permanecen cerradas para permitir la labor de los equipos de emergencia y de las fuerzas del orden, que evalúan las condiciones de seguridad tras la explosión.

Oleg Sinegubov, quien ha desempeñado una función clave en la gestión de la crisis en la región de Járkov, recurrió a plataformas digitales para informar a la población sobre el desarrollo de la situación y las medidas adoptadas frente al ataque. Las autoridades locales continúan investigando los daños materiales y realizando un seguimiento a la evolución del estado de salud de los heridos, según recogió el medio.

Así, la explosión en Kivski representa uno de los eventos recientes de mayor gravedad en el contexto de la ofensiva sobre Járkov, resaltando la persistente amenaza que enfrentan los centros urbanos ucranianos y la repercusión directa sobre la población civil.