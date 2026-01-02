Los talibán acusan a Pakistán de intentar "desestabilizar" Afganistán

Los talibán han acusado a Pakistán de intentar "desestabilizar" Afganistán y ha vinculado las acciones de Islamabad durante los últimos meses, incluidos bombardeos contra el país, con el interés de Estados Unidos con recuperar el control de la base aérea de Bagram, situada cerca de Kabul.

"Ciertos círculos militares en Pakistán, en cooperación con y a petición de grandes potencias, están intentando desestabilizar Afganistán", ha dicho el portavoz del Gobierno afgano, Zabihulá Muyahid, en una entrevista emitida por YouTube y recogida por la cadena afgana de noticias Amu TV.

"Cuando Estados Unidos plantea el asunto de Bagram, la cuestión del papel de Pakistán a la hora de desestabilizar Afganistán también surge. Es algo que puede ser buscado de forma coordinada entre Estados Unidos y algunos círculos militares en Pakistán", ha argumentado, sin que Islamabad y Washington hayan respondido por ahora a sus declaraciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado en varias ocasiones que Washington quiere recuperar el control de Bagram y ha amenazado incluso que en Afganistán pasarán "cosas malas" si los talibán no aceptan esta exigencia y transfieren las instalaciones.

La base de Bagram fue construida por la Unión Soviética en la década de los cincuenta del siglo pasado, pero Estados Unidos pasó a controlarla y la reconstruyó tras la caída de los talibán en 2001 a raíz de su intervención militar tras los ataques del 11 de septiembre, hasta el punto de expandirla a lo largo de 77 kilómetros cuadrados.

Por otra parte, Muyahid ha insistido en que las autoridades instauradas por los talibán tras hacerse con el poder en agosto de 2021 "no dependen de ningún país". "Pakistán no debe tener sueños de dominio sobre Afganistán", ha manifestado, antes de negar que haya grupos terroristas presentes en su territorio.

Islamabad ha llevado a cabo varios ataques aéreos contra territorio afgano en los últimos meses alegando que actúa contra Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) --conocido como los talibán paquistaníes--, lo que ha llegado a desatar enfrentamientos en la frontera con los talibán afganos, con negociaciones en marcha para intentar consolidar el alto el fuego y estabilizar la situación.