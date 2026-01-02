LG actualiza los portátiles gram con aerominum, un material que hace que sean más ligeros y resistentes

La gama de portátiles LG gram 2026 estrena un diseño más ligero y resistente con el acabado metálico que ofrece el material aerominum y ofrece capacidades avanzadas de AI para la productividad tanto en el propio dispositivo como en la nube.

LG gram de 2026 trae portátiles enfocados a la productividad que ofrecen una resistencia reforzada con el empleo de aerominum, un material desarrollado por LG que también reduce el peso del ordenador, para que pueda usarse en cualquier parte.

La durabilidad de estos portátiles está respaldada por el chasis de estructura aeroplate, el acabado metálico y el cumplimiento de estándares de grado militar, que ha destacado LG en una nota de prensa.

Algunos modelos cuentan con la tecnología gram AI, una solución híbrida que integra la IA que se ejecuta en el dispositivo y en la nube, son compatibles con Microsoft Copilot e integran el chat On-Device AI de la marca, además del modelo renovado EXAONE 3.5, que proporciona asistencia rápida y privada.

Los portátiles están diseñados para afrontar flujos de trabajo de AI complejos y multitarea, tanto en creación de contenidos como en la productividad del día a día. También ofrecen nuevas funciones de conectividad, como LG gram Link para compartir archivos, duplicar pantalla y transferir contenidos con dispositivos Android, iOS y webOS, y de seguridad con LG ThinQ, que permite bloquear o borrar el PC de forma remota en caso de pérdida.

LG presentará la gama gram 2026 en el marco de CES 2026, que se celebrará en Las Vegas (Estados Unidos), del 6 al 9 de enero, y ha destacado dos modelos gram Pro, empezando por 17Z90UR, un portátil RTX de 17 pulgadas exclusivo para el mercado norteamericano, con pantalla LCD WQXGA (2.560 x 1.600) y equipado con la última GPU para portátiles Nvidia GeForce RTX 5050 y 8 GB de memoria GDDR7.

También se incluye en esta gama el LG gram Pro de 16 pulgadas, con una pantalla OLED WQXGA+ (2.880 x 1.800) y equipada con los últimos procesadores Intel Core Ultra.