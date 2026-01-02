Las operadoras de KFC y Pizza Hut en India acuerdan su fusión mediante un 'swap' de 796 millones de euros

La aprobación de Yum! Brands, empresa matriz de Devyani International, resultó decisiva en el reciente acuerdo de fusión entre Devyani International y Sapphire Foods, dos de las mayores operadoras de KFC y Pizza Hut en India. El proceso culminará en una de las plataformas de comida rápida más relevantes del mercado indio, tras un intercambio de acciones valorado en aproximadamente 933 millones de dólares (796 millones de euros). La noticia fue presentada en un documento regulatorio y compartida por diversos medios internacionales.

Según informó la nota regulatoria y fue difundido por varios medios, el acuerdo implica que Devyani International emitirá 177 nuevas acciones por cada 100 títulos actualmente en manos de los accionistas de Sapphire Foods. De este modo, la operación prevé la puesta en circulación de unos 568,85 millones de acciones de Devyani, en una reestructuración societaria que busca finalizarse el 1 de abril. Esta unión de ambas firmas operadoras integra sus negocios y presencia en el segmento de restauración rápida en la nación con mayor población del planeta.

El medio especializado detalló que tanto Devyani como Sapphire Foods son responsables, respectivamente, de la gestión y expansión de las marcas KFC y Pizza Hut en India, dos de los nombres con mayor reconocimiento en la oferta global de comida rápida. La operación de fusión permitirá unificar su cartera de restaurantes bajo una única entidad, lo que se espera incremente notablemente su alcance dentro del territorio indio.

La aprobación formal por parte de Yum! Brands representa un paso esencial en la consolidación del proceso. Yum! es la titular última de las licencias de KFC y Pizza Hut, por lo que su consentimiento legaliza y habilita la unión de ambas redes operativas, según publicó el informe. La finalización de la fusión, con la emisión del nuevo paquete accionario, está prevista para cumplirse a comienzos del mes de abril.

Tal como recogió el documento y fue reportado por los medios, el objetivo central de esta integración reside en la creación de sinergias. Las dos compañías estiman que, con una operación de mayor volumen, conseguirán economías de escala que favorezcan reducciones en costos y una integración más eficiente de procesos administrativos. Esto incluiría fortalecer la posición negociadora ante proveedores, lo que podría traducirse en mejores condiciones de compra de insumos y, por lo tanto, en una competitividad más sólida frente a otros actores del mercado.

Además del refuerzo en el poder de compra y la optimización de las estructuras de costes, ambas cadenas prevén que la unión permita elevar los niveles de eficiencia operativa. El acceso conjunto a recursos y capacidades administrativas abriría oportunidades para reducir duplicidades y fortalecer la rentabilidad de la nueva entidad fusionada.

En la práctica, este movimiento empresarial transformará el panorama del sector de comida rápida en la región, consolidando una plataforma con potencial para liderar la expansión y captación de clientes en el competitivo mercado indio. Mediante el mecanismo de canje de títulos, los accionistas de Sapphire pasarán a integrar la nueva estructura accionaria junto a los actuales tenedores de Devyani, diversificando la base de propietarios de la multinacional resultante.

La operación, valorada en casi 933 millones de dólares, se perfila como una de las mayores en el rubro de servicios alimentarios de la India, tanto por la magnitud financiera como por el alcance de la red combinada de establecimientos. La estructura resultante buscará aprovechar las ventajas derivadas de la magnitud y cobertura geográfica para optimizar su posición frente a competidores locales y globales del sector.

Según precisó el documento regulatorio, la fecha de conclusión programada para la integración es el 1 de abril, momento en que se hará efectiva la transferencia de acciones y la consolidación de ambas gestoras bajo el paraguas de Devyani International. Esta reorganización societaria responde a las tendencias globales del sector alimentación fuera del hogar, donde la maximización de eficiencias y la búsqueda de economías de escala resultan fundamentales para afrontar los desafíos del entorno competitivo y los cambios en los patrones de consumo.