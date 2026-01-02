La OMS recuerda que el COVID-19 sigue causando muertes y recomienda la revacunación en mayores y grupos de riesgo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de que el virus SARS-CoV-2 sigue causando hospitalizaciones y decesos en Europa, pese a que las vacunas actualizadas son altamente efectivas para prevenir la enfermedad grave, y recuerda la importancia de la revacunación en adultos mayores y grupos de riesgo.

Así se ha mostrado la OMS seis años después de que se reportaran los primeros casos de neumonía en Wuhan (China). En este punto, subraya que el COVID-19 ya no es una emergencia sanitaria internacional, pero sigue siendo un riesgo significativo para la salud pública.

El 31 de diciembre de 2019 se publicaron los primeros reportes oficiales que marcaron el inicio de la pandemia. Más de tres años después, en mayo de 2023, la OMS declaró el fin de la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, tras un saldo estimado de más de 6,9 millones de muertes en el mundo. Sin embargo, los datos recientes muestran que el COVID-19 no ha desaparecido.

La OMS recuerda que un estudio analizó casi 4.000 hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas registradas entre mayo de 2023 y abril de 2024, es decir, durante el primer año posterior al fin oficial de la pandemia. Los resultados indican que cerca del 10 por ciento de los pacientes hospitalizados tenían COVID-19. Más de dos tercios eran mayores de 60 años y una proporción similar presentaba al menos una enfermedad crónica, grupos para los cuales la OMS recomienda la vacunación anual actualizada.

Pese a ello, solo el 3 por ciento de los pacientes hospitalizados había recibido una vacuna contra el COVID-19 en los doce meses previos. Además, el impacto de la enfermedad siguió siendo severo: el 13 por ciento de los pacientes con COVID-19 requirió ingreso a unidades de cuidados intensivos y el 11 por ciento murió.

"Si bien el COVID-19 ya no causa la propagación masiva que vimos durante la pandemia, sigue provocando un número considerable de hospitalizaciones y muertes. El impacto del virus parece ser tan grave como el de la influenza, e incluso en algunos casos mayor", ha indicado Mark Katz, epidemiólogo de la OMS/Europa.

VACUNAS ACTUALIZADAS

En cuanto a la efectividad de las vacunas actualizadas, un estudio realizado en Kosovo durante tres años reveló que una dosis recibida en los seis meses previos fue 72 por ciento efectiva para prevenir hospitalizaciones y 67 por ciento efectiva para evitar cuadros más graves, incluidos el ingreso a cuidados intensivos y la muerte. Otro análisis, que incluyó datos de seis países y territorios, encontró que la vacunación reciente redujo en 60 por ciento el riesgo de hospitalización.

A pesar de estos resultados, los datos muestran una baja cobertura vacunal entre los grupos de alto riesgo, e incluso la falta de disponibilidad de vacunas en algunos países. "La mayoría de los pacientes hospitalizados eran adultos mayores o personas con enfermedades crónicas, justamente quienes deberían recibir refuerzos anuales", ha explicado Silvia Bino, epidemióloga del Instituto de Salud Pública de Albania.

Ante este escenario, la OMS reitera la importancia de la revacunación para adultos mayores, personas con comorbilidades, individuos inmunocomprometidos, mujeres embarazadas y personal de salud.