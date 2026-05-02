Irán dice que EE.UU. debe elegir entre diplomacia o confrontación tras su propuesta de paz

Teherán, 2 may (EFE).- Irán afirmó este sábado que Estados Unidos debe elegir entre la diplomacia o la confrontación después de que Teherán presentara el jueves una nueva propuesta para poner fin de forma permanente a la guerra, que el presidente estadounidense, Donald Trump, tachó de insatisfactoria.

“Ahora la pelota está en el campo de Estados Unidos, que debe elegir entre el camino de la diplomacia o la continuidad de una estrategia basada en la confrontación”, afirmó el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, durante una reunión en Teherán con varios embajadores extranjeros, a quienes explicó los detalles de la reciente propuesta iraní, según informó la agencia Mehr.

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Gharibabadi dijo que Irán entregó su propuesta a Pakistán como país mediador en las negociaciones de paz con EE.UU. y aseguró que Teherán, al tiempo que sigue apostando por una salida diplomática al conflicto, mantiene plena disposición para responder ante cualquier nueva agresión estadounidense-israelí.

“La República Islámica de Irán, con el objetivo de garantizar sus intereses y seguridad nacional, está preparada para ambas vías”, señaló.

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Gharibabadi añadió, no obstante, que Teherán mantiene su desconfianza hacia Washington y cuestionó la sinceridad estadounidense en el proceso negociador.

Las declaraciones llegan en un momento de estancamiento de las negociaciones de paz, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara anoche que la última propuesta iraní no era satisfactoria.

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Según medios estadounidenses, Irán ha ofrecido el fin definitivo de la guerra y la reapertura del estrecho de Ormuz a cambio del levantamiento del cerco de EE.UU. sobre puertos y buques iraníes, mientras posterga la negociación nuclear a una fase posterior.

Irán y Estados Unidos mantuvieron una reunión de alto nivel en Islamabad los pasados 11 y 12 de abril, pero no lograron un acuerdo para poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero, actualmente suspendido bajo una tregua prorrogada para facilitar las conversaciones. EFE

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