Lewandowski, titular en Pamplona

Pamplona, 2 may (EFE).- El Barcelona sale en Pamplona con Robert Lewandowski y Eric García en el once ante un Osasuna con Raúl Moro en lugar de Víctor Muñoz.

El delantero polaco Lewandowski, titular en Pamplona, acompañará a Eric García como novedades de un once culé que buscará una victoria más hacia el título.

Por su parte, Osasuna mete a Moro por Víctor Muñoz, quien cayó lesionado ante el Sevilla. Además, Moi Gómez sustituye a Aimar Oroz.

Osasuna: Sergio Herrera: Rosier, Boyomo, Catena, Galán; Moncayola, Torró, Moi Gómez; Rubén García, Budimir, Moro.

Barcelona: Joan García, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Canceló; Pedri, Gavi, Olmo; Bardghji, Lewandowski, Fermín.

'Cholo' Simeone: "Está claro que estos chicos son trabajo de Fernando Torres"

