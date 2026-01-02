El responsable chino de asuntos de Taiwán llama al diálogo reiterando la "reunificación nacional" como objetivo

Song Tao, director de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado de China, subrayó que el año 2025 presenció un avance en los lazos entre China y Taiwán a partir del crecimiento en los viajes de ciudadanos taiwaneses al continente y una política de trato igualitario hacia residentes y empresas procedentes de la isla. Según informó la agencia china de noticias Xinhua, Song remarcó además la disposición del gobierno central para facilitar encuentros y consultas con distintos actores sociales y políticos de Taiwán, siempre bajo los principios del Consenso de 1992 y la política de una sola China.

El llamamiento de Song a intensificar el diálogo ocurrió después de un período de incremento en la actividad militar de Pekín cerca de Taiwán. Tal como publicó Xinhua, Song incluyó este mensaje en un discurso de año nuevo, en un contexto marcado por las recientes maniobras de las fuerzas armadas chinas en las inmediaciones del territorio insular. Estas maniobras generaron reacciones de rechazo por parte del ejecutivo taiwanés, que expresó preocupación al considerar las acciones una amenaza tanto para la estabilidad regional como para la paz internacional, según consignó la agencia.

En su intervención, Song destacó la vigencia de la política de una sola China y el entendimiento alcanzado en el Consenso de 1992, pilares sobre los cuales, según dijo, deben fundamentarse todas las comunicaciones y negociaciones entre ambos lados del Estrecho. El funcionario sostuvo la voluntad del gobierno central de abordar cuestiones bilaterales junto a partidos, organizaciones y representantes de toda la sociedad de Taiwán. De acuerdo con el medio oficial chino, Song señaló: “Estamos dispuestos a dialogar y consultar con partidos políticos, organizaciones y personas de todos los ámbitos de la sociedad taiwanesa sobre las relaciones entre ambos lados del Estrecho y la reunificación nacional, sobre la base del principio de una sola China y el Consenso de 1992”.

A la vez, Song reforzó la posición del gobierno chino respecto a la soberanía sobre Taiwán. Según publicó Xinhua, instó a las autoridades isleñas a aceptar lo que describió como “responsabilidades históricas” en relación al rechazo del secesionismo y la promoción de la reunificación nacional, sin ofrecer indicios sobre una flexibilización de posturas tradicionales.

El clima de esta nueva exhortación se enmarca en una semana de fricciones, luego de que el ejército chino realizara ejercicios militares en proximidades de Taiwán. Dichas actividades desencadenaron pronunciamientos oficiales del gobierno taiwanés condenando las acciones, que definió como amenazas directas a la estabilidad de la región, según detalló Xinhua.

La insistencia de Pekín en su demanda de reunificación se sostiene frente a resistencias de diversos sectores políticos y sociales de la isla, que reclaman un estatus diferenciado o incluso buscan formalizar su independencia. En las declaraciones señaladas por la agencia, Song evitó mencionar eventuales consecuencias inmediatas, enfocándose nuevamente en la importancia del diálogo y la consulta como caminos para superar el estancamiento actual.

Durante el año, múltiples representantes de la sociedad taiwanesa visitaron el territorio continental, lo que sirvió a la parte china como argumento del posible fortalecimiento de los contactos bilaterales. Según el funcionario, la decisión de promover condiciones de igualdad para residentes y empresas taiwanesas en China continental forma parte de los esfuerzos orientados a profundizar la cooperación, detalló Xinhua.

A pesar de los llamados reiterados al intercambio y la negociación, las autoridades de Taipéi endurecieron su posición en respuesta a los operativos militares recientes, señalando posibles afectaciones a la vida cotidiana y la economía local. La discusión sobre la “reunificación nacional” y el principio de una sola China continúan marcando el tono de las relaciones a través del Estrecho, mientras persisten las diferencias fundamentales entre las dos partes, según reportó Xinhua.