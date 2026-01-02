Agencias

El proyector Freestyle+ de Samsung optimiza la pantalla al espacio con IA y da acceso directo a contenido en streaming

Con tecnología avanzada, el nuevo dispositivo portátil de Samsung utiliza inteligencia artificial para adaptar imágenes y sonido a cualquier ambiente, permitiendo reproducir juegos, películas y series sin equipos adicionales, además de ofrecer brillo mejorado y emparejamiento con barras de audio

El proyector Freestyle+ permite prescindir de dispositivos adicionales para acceder a videojuegos, películas y series, facilitando el uso directo de servicios de streaming y plataformas como Samsung TV Plus y Samsung Gaming Hub. Según informó Europa Press, Samsung puso el acento en la integración de inteligencia artificial para adaptar automáticamente la proyección a cualquier espacio, optimizando tanto el ajuste de imagen como el sonido en función del entorno.

De acuerdo con Europa Press, la corporación surcoreana implementó en su último modelo la tecnología AI OptiScreen, que determina de forma automática el mejor modo de proyectar la imagen, corrigiendo distorsiones y manteniendo la estabilidad sin involucrar intervención manual del usuario. El diseño portátil del Freestyle+ y su estructura cilíndrica permiten rotarlo hasta 180 grados, adaptándose a diferentes superficies y entornos domésticos o recreativos, respondiendo así a propuestas de movilidad y flexibilidad en el uso diario.

Samsung aseguró que el Freestyle+ supera a generaciones anteriores en capacidad de brillo, con una cifra de 430 lúmenes de ISO, una mejora que la empresa estimó en “casi el doble”. Según detalló Europa Press, esto se traduce en mayor nitidez y mejor visualización en distintas condiciones de luminosidad del ambiente. Además, el dispositivo incluye un altavoz de 360 grados que emite sonido envolvente. La funcionalidad n. Q-Symphony facilita el emparejamiento del proyector con barras de sonido de la propia marca, con el objetivo de potenciar la experiencia de audio para el usuario.

El acceso directo a plataformas de streaming figura entre las características centrales del Freestyle+, dado que elimina la necesidad de emplear dispositivos externos, como reproductores o consolas adicionales para consumir contenido digital. Mediante la conexión directa a servicios certificados, el usuario puede reproducir contenidos de distintos géneros y categorías con solo conectar el proyector a una red.

Samsung tiene previsto presentar el Freestyle+ en la feria electrónica de consumo CES 2026, que se celebrará del 6 al 9 de enero en Las Vegas, Estados Unidos. La comercialización del producto está programada para la primera mitad del año, según consignó Europa Press. La multinacional indicó que el proyector Freestyle+ está orientado a un uso diario, tomando en cuenta tanto la portabilidad como las prestaciones tecnológicas avanzadas que buscan una experiencia integral de imagen y sonido. El reporte de Europa Press subrayó que este modelo fortalece la línea Freestyle, ampliando las opciones para quienes buscan flexibilidad y calidad en dispositivos de proyección portátil.

