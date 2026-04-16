El crecimiento del PIB de China se aceleró al 1,3% en el primer trimestre, a pesar de la guerra en Irán

El producto interior bruto (PIB) de China, la segunda mayor economía mundial, registró una expansión del 1,3% durante los tres primeros meses de 2026, acelerándose una décima en comparación con el crecimiento observado en el último trimestre de 2025, a pesar del conflicto en Oriente Próximo, desencadenado a finales de febrero por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

Respecto del mismo periodo del año anterior, el crecimiento interanual del PIB de China alcanzó un ritmo del 5%, superando las expectativas del 4,8% del consenso del mercado y superando la expansión interanual del 4,5% registrada en el cuarto trimestre de 2025.

En concreto, entre enero y marzo, el sector primario registró una expansión del 3,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que la industria creció un 4,9% y los servicios un 5,2% interanual.

"La economía nacional tuvo un buen comienzo, mostrando un desarrollo con mayor resiliencia y vitalidad", destacó la Oficina Nacional de Estadística de China en la presentación de los datos del primer trimestre.

En este sentido, la implementación de políticas macroeconómicas "más proactivas y eficaces", centradas en mantener la estabilidad del empleo, las operaciones empresariales, los mercados y las expectativas, dio como resultado una aceleración del crecimiento de la producción y la oferta, mientras que la demanda del mercado "continuó mejorando" y el empleo se mantuvo estable en general.

A principios de marzo, el Gobierno de China fijó un objetivo de crecimiento para 2026 "del 4,5% al 5%", en lo que supone la primera rebaja de la meta de "alrededor del 5%" establecida para los tres últimos ejercicios y la ambición de expansión económica más modesta de Pekín desde 1991.

En sus últimas proyecciones macroeconómicas, publicadas este martes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía del gigante asiático crecerá un 4,4% en 2026 y un 4% en 2027, tras revisar una décima a la baja su anterior pronóstico para este año.