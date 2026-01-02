El delantero alemán Niclas Füllkrug, cedido al AC Milan con opción de compra

Niclas Füllkrug, delantero alemán con experiencia en torneos internacionales y diversas ligas europeas, jugará la próxima temporada en el AC Milan en calidad de préstamo con opción de compra, según informó el club italiano este viernes a través de su sitio web oficial. El futbolista vestirá el número 9 durante su estadía en el conjunto rossonero tras dejar el West Ham United.

De acuerdo con el AC Milan, Füllkrug tiene 32 años y nació el 9 de febrero de 1993 en Hannover, Alemania. El atacante inició su carrera deportiva en la cantera del Werder Bremen, progresando luego por equipos como el Greuther Fürth, el FC Nürnberg y el Hannover 96. Más tarde, regresó al Werder Bremen en 2019, reforzando su experiencia en la Bundesliga.

El medio AC Milan detalló que Füllkrug se incorporó al Borussia Dortmund en el verano de 2023. Durante esa temporada en el club amarillo, disputó 42 encuentros y consiguió anotar 15 goles. De esos tantos, tres se produjeron en la Liga de Campeones, una competición en la que el delantero también fue titular en la final ante el Real Madrid, según la información publicada por el club italiano.

Posteriormente, el futbolista dio el salto a la Premier League tras fichar por el West Ham United. En el West Ham, Füllkrug sumó experiencia en el fútbol inglés antes de formalizar su llegada al conjunto milanista en este nuevo acuerdo de cesión, consignó el medio AC Milan en su comunicado.

En lo que respecta a su trayectoria internacional, Füllkrug fue llamado por primera vez a la selección absoluta de Alemania en noviembre de 2022. Desde entonces, el jugador se integró al equipo nacional alemán y fue incluido en la convocatoria para el Mundial de Catar, según recordó el AC Milan.

El club italiano subrayó en su nota de prensa la extensa trayectoria del delantero no solo en clubes de la Bundesliga, sino también en la Premier League, así como su experiencia en competiciones europeas de alto nivel. El AC Milan recalcó en la publicación la participación de Füllkrug en una final de Champions League, lo que apuntala el perfil internacional del atacante.

La entidad milanesa formalizó la operación bajo la modalidad de préstamo con opción de compra, lo que abre la posibilidad de que Füllkrug continúe más allá de la presente temporada en Italia, dependiendo de su desempeño durante la campaña, según publicó la institución.

Según los datos compartidos por el AC Milan, la elección del dorsal número 9 para Füllkrug responde a la tradición del club con este número asociado históricamente a jugadores de ataque. El club consideró relevante destacar este aspecto en la presentación oficial del delantero.

El recorrido profesional de Füllkrug, que lo llevó de la cantera alemana a disputar una final europea y más tarde al fútbol inglés, constituye uno de los factores valorados por el AC Milan para su incorporación, de acuerdo con lo consignado por el club en su anuncio.