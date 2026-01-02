Detenido en San Vicente de la Barquera un fugitivo de la justicia de Perú condenado a cárcel

El hombre buscado fue apresado el 22 de diciembre en San Vicente de la Barquera y trasladado a disposición del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional en Madrid a la mañana siguiente. Según informó la Policía Nacional a través de un comunicado, la ubicación y captura de este individuo surgió tras la solicitud formal que la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en España remitió a la Jefatura Superior de Policía de Cantabria.

La orden de localización y arresto tenía carácter internacional, ya que el detenido había sido condenado en Perú a seis años de prisión por un delito calificado como “contra la seguridad pública común, fabricación, comercialización, uso o porte de armas”, de acuerdo con lo publicado por la Policía Nacional. La extradición del hombre había sido solicitada por las autoridades peruanas en virtud de una orden de detención internacional.

El medio destacó que, al recibir la notificación de Interpol, agentes del servicio de investigación de la Policía Nacional en Santander iniciaron de inmediato acciones para dar con el paradero del fugitivo. Las labores de inteligencia permitieron determinar la presencia del condenado en San Vicente de la Barquera, una localidad ubicada en la comunidad autónoma de Cantabria.

Después de establecer la localización del prófugo y confirmar su identidad, los efectivos policiales procedieron a su detención en esa ciudad. Tal como consignó la Policía Nacional, el operativo se realizó sin incidentes relevantes y permitió cumplir en tiempo y forma con la petición de la OCN-Interpol relativa a la detención con fines de extradición.

Según explicó la Policía Nacional, el procedimiento estipulaba que, una vez realizado el arresto, el individuo debía ser trasladado con celeridad para quedar a disposición del juez competente en la Audiencia Nacional en Madrid, que se encargaría de evaluar su situación legal y de tramitar los siguientes pasos del proceso de extradición.

El comunicado oficial subraya que la coordinación entre los diferentes organismos nacionales e internacionales resultó clave en el desarrollo exitoso de la operación, que culminó con la puesta en custodia judicial del detenido.