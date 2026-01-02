Cortadas al tráfico por nieve la A-4025 en Sierra Nevada y AL-5405 en Escúllar y cadenas en 3 carreteras más de Almería

Dos carreteras de Andalucía permanecen cerradas al tráfico a primera hora de este viernes 2 de enero por hielo y nieve en la calzada, la A-395 de acceso a Sierra Nevada en la provincia de Granada y la AL-5405 en Escúllar (Almería).

Según la información de la web de la Dirección General de Tráfico (DGT) actualizada a las 10.00 horas, permanecen cerradas al tráfico la A-395 del kilómetro 0 al 7,35 y la AL-5405 del kilómetro 12 al 28 en Escúllar La Estación.

Además es obligatorio el uso de cadena o neumáticos de invierno en otras tres carreteras de la provincia de Almería: la AL-3102 que conecta Velefique y Tíjola del kilómetro 25 al 59,6; la AL-4404 que conecta Aulago y Portocarrero del kilómetro 20 al 28; y la AL-5407 en Bacares del kilómetro 0 al 4,7.

En estas tres vías además está restringida la circulación de autobuses y vehículos pesados y no se permite circular a una velocidad superior a los 30 kilómetros por hora.