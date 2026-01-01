Una exposición del pintor peruano Fernando de Szyszlo aborda en Trujillo la sombra como presencia poética

El Palacio de los Barrantes-Cervantes acoge hasta el 5 de junio una exposición dedicada a Fernando de Szyszlo, uno de los referentes de la plástica latinoamericana contemporánea, según informó el medio que cubrió la inauguración. La muestra, titulada "Elogio de la sombra", reúne obras del pintor peruano que giran en torno a la dualidad entre la luz y la oscuridad, creando un diálogo visual que evoca dimensiones místicas y referencias a varias culturas antiguas. La propuesta se orienta a revelar cómo la sombra, en manos de Szyszlo, trasciende el ámbito estrictamente visual y se transforma en una presencia impregnada de carga simbólica y evocativa.

De acuerdo con la información publicada, la exposición puede visitarse en la ciudad de Trujillo, dentro del recinto del Palacio de los Barrantes-Cervantes, ubicado en la provincia de Cáceres. La iniciativa resulta de la colaboración entre la Embajada del Perú en España, el propio Palacio de los Barrantes-Cervantes, la Fundación Obra Pía de los Pizarro y el Centro Cultural Inca Garcilaso, que forma parte del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. El medio detalló que estas instituciones han unido esfuerzos para poner en valor la figura de Szyszlo, nacido en 1925 y fallecido en 2017, cuya obra se caracteriza por una constante indagación sobre lo ancestral y lo sagrado.

Tal como consignó la fuente periodística, "Elogio de la sombra" incluye una serie de piezas donde la interacción de la luz con la oscuridad no solo construye los espacios plásticos, sino que además activa elementos poéticos que remiten a universos espirituales y cosmovisiones precolombinas. En las obras seleccionadas, la sombra aparece como fuerza perceptible que invita al visitante a reflexionar sobre los límites entre la visibilidad y el misterio.

El medio destacó que una de las particularidades de la muestra radica en la intención de Szyszlo de presentar la sombra como concepto que va más allá del efecto óptico, adquiriendo una dimensión poética. En palabras recogidas por la organización: "la sombra se convierte en una presencia poética" que transporta al espectador a lugares donde resuenan las creencias y los símbolos de civilizaciones ancestrales. Así, Szyszlo busca, a través de su trabajo, rendir homenaje tanto a la memoria colectiva como a la capacidad del arte de evocar lo intangible.

La información difundida precisa que el recorrido curatorial por las salas del Palacio de los Barrantes-Cervantes permite apreciar la evolución del lenguaje plástico del artista peruano, caracterizado por un manejo distintivo del color y especialmente del contraste entre blanco y negro, luz y penumbra. La muestra contempla distintas etapas de su producción, mostrando obras donde la línea, la textura y la composición refuerzan el sentido ritual que permea todo el trabajo de Szyszlo.

Según publicó la fuente, la organización del evento responde al interés de acercar al público español a una de las figuras fundamentales de la pintura latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX, poniendo el acento en la vigencia temática y formal de su obra. La exposición enfatiza cómo las obras dialogan no solo con referentes universales de la historia del arte, sino también con elementos propios de la cultura peruana, en particular con los mitos y símbolos de tradiciones indígenas.

El medio señaló además que la Fundación Obra Pía de los Pizarro y el Centro Cultural Inca Garcilaso han promovido actividades paralelas, tales como visitas guiadas y charlas dirigidas a diferentes públicos, con el objetivo de ampliar la comprensión de la obra de Szyszlo y situar su legado en una perspectiva intercultural. La presencia de la Embajada del Perú en España en el proyecto busca fortalecer los lazos culturales entre ambos países y difundir el patrimonio artístico peruano en el contexto internacional.

En la presentación de la exposición, los organizadores subrayaron la importancia de poner en diálogo las obras de Szyszlo con el espacio histórico que representa el Palacio de los Barrantes-Cervantes, haciendo confluir el pasado monumental de Trujillo con la contemporaneidad del arte de Szyszlo. La exposición ofrece una oportunidad para que visitantes y especialistas exploren las conexiones entre la pintura contemporánea y las raíces culturales ancestrales a través de una selección de obras significativas y cargadas de resonancias simbólicas.

La muestra "Elogio de la sombra" permanecerá abierta al público hasta el 5 de junio, permitiendo a locales y visitantes experimentar las propuestas plásticas y conceptuales de Fernando de Szyszlo en un escenario singular que realza el carácter reflexivo y universal de su obra. La exposición refuerza la posición de Szyszlo como un creador fundamental en la exploración del simbolismo visual y en el diálogo entre la modernidad y las culturas originarias.