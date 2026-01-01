Siete presidentes autonómicos se subirán el sueldo en 2026: Barbón, Buruaga, Page, Pradales, Chivite, Mañueco y Capellán

El presidente catalán, Salvador Illa, ocupa el primer puesto en el listado de retribuciones de los líderes regionales, con un salario anual de 136.177,5 euros, según los datos conocidos mientras aún se esperan los Presupuestos de 2026. De acuerdo con información de Europa Press, siete presidentes autonómicos han planificado aumentar su remuneración en 2026, ajustando sus ingresos a la evolución salarial prevista para los empleados públicos y reflejando esta decisión en los proyectos de Presupuestos de cada comunidad.

Europa Press detalló que la actualización salarial afecta a Adrián Barbón (Asturias, PSOE), María José Sáenz de Buruaga (Cantabria, PP), Imanol Pradales (País Vasco, PNV), María Chivite (Navarra, PSOE), Gonzalo Capellán (La Rioja, PP), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León, PP) y Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha, PSOE). La medida sigue la pauta fijada por el Gobierno central, cuyos funcionarios verán incrementos del 2,5% en 2024 y hasta un 2% en 2026, según el reciente decreto ley aprobado. Las legislaciones presupuestarias autonómicas recogen textualmente que las subidas para los altos cargos quedan condicionadas a los porcentajes autorizados para los trabajadores públicos.

Según el medio, la información contenida en los proyectos presupuestarios indica que la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, percibió 71.835,12 euros en 2025 y está previsto que su salario aumente de acuerdo a lo que disponga el Estado. En Asturias, Adrián Barbón recibía 72.979 euros anuales, cifra que también tendrá el alza correspondiente al parámetro nacional en 2026. Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tenía en 2025 un sueldo de 91.717,78 euros; en La Rioja, Gonzalo Capellán registró una retribución de 82.756 euros; y en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco contaba con un salario de 79.415,16 euros. En Navarra, María Chivite recibía 83.381,76 euros anuales, distribuidos en catorce pagas, y la normativa regional contempla específicamente los complementos adicionales por grado o antigüedad, conforme a la relación jurídica de cada funcionario. En el País Vasco, aunque el proyecto no fija una cifra concreta para el lehendakari Imanol Pradales, estipula que su remuneración podrá incrementarse conforme a lo que establezca el Estado para el sector público.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la fórmula adoptada por estos territorios suele expresar en sus normativas que “las retribuciones de los miembros del Consejo de Gobierno y demás altos cargos serán las vigentes para este año, sin perjuicio del incremento para los empleados públicos”, lo que habilita el aumento cuando el Gobierno central lo oficialice.

Las comunidades de Madrid, Canarias y Galicia han optado por mantener congelados los sueldos de sus máximos dirigentes en 2026, recogiendo esta decisión en sus respectivos proyectos de presupuestos. Europa Press precisó que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, mantiene intacto su salario desde hace quince años, situándose en 103.090 euros anuales, lo que la convierte en la que más cobra entre las regiones que han renunciado a subidas. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, fijó su retribución en 76.823 euros anuales, mientras que Alfonso Rueda, máximo responsable en Galicia, recibirá 85.743 euros en 2026.

Actualmente, otros líderes autonómicos cuentan con salarios definidos en los Presupuestos más recientes: Jorge Azcón (Aragón) figura con 96.013,32 euros; Juanma Moreno (Andalucía) percibe 89.275,32 euros; Juanfran Pérez Llorca (Comunidad Valenciana), 80.173 euros; Marga Prohens (Baleares), 78.803 euros; María Guardiola (Extremadura), 85.325 euros; Fernando López Miras (Murcia), 79.499,44 euros.

El medio indicó que, en el gobierno español, Pedro Sánchez percibe actualmente 90.010,20 euros al año, equivalentes a cerca de 7.500 euros mensuales. El salario del presidente del Gobierno central para el próximo ejercicio permanece sin modificaciones hasta la presentación del nuevo proyecto de Presupuestos.

Europa Press recordó que, aunque varios gobiernos regionales ya presentaron sus cuentas públicas, aún existen territorios donde no se ha definido el presupuesto para 2026. Otros han difundido sus previsiones económicas, pero no especifican si contemplan una actualización de las retribuciones de los altos cargos. Esto genera un panorama provisional, a la espera de que todas las regiones concreten sus decisiones.

Según los datos consolidados por Europa Press, el proceso de actualización salarial de los presidentes autonómicos sigue vinculado estrechamente a la política salarial del Gobierno central, tanto en la magnitud de los incrementos como en el calendario de aplicación, con las comunidades adaptando sus normativas para reflejar las condiciones recogidas en los decretos estatales recientes.