Nandu Jubany: "Vamos a intentar volver a hacer un Dakar redondo"

Al hablar sobre su participación anterior en el Rally Dakar, Nandu Jubany destacó el rol decisivo de su copiloto, Marc Solà, y el valor de la confianza mutua al afrontar las exigencias de la prueba. "Si Marc te dice que subas, subes; si te dice que no cortes gas, no cortas. Aunque estés cagado, subes hasta arriba", relató el chef, enfatizando la importancia de esa complicidad en carrera. De acuerdo con Europa Press, debido a una notable actuación en la edición pasada donde logró el segundo lugar en la categoría de coches 4x2 y la decimoctava posición general como mejor clasificado español, Jubany se prepara para encarar el Rally Dakar 2026 en Arabia Saudí con la meta de superar esos resultados, manteniendo las expectativas altas y una clara ambición por el podio.

El medio Europa Press detalló que Jubany, dos veces ganador de estrella Michelin, afronta su tercera participación en la competencia, tras iniciarse como piloto de moto y después dar el salto a los coches. En su intervención durante una comida navideña para pilotos patrocinados por KH-7, el cocinero remarcó que la experiencia obtenida y el aumento en la calidad mecánica para esta nueva edición son los principales factores que pueden ayudarle a aspirar a mejorar su marca, si bien también espera una mayor competencia este año. “Creo que el año pasado yo no me di cuenta, sí lo hizo Marc Solà que lleva más Dakares que yo, de que lo había hecho muy bien. Marc me decía que es muy difícil hacer un Dakar tan redondo como el que hicimos y vamos a intentar volver a hacer un Dakar redondo”, declaró, según consignó Europa Press.

Jubany describió el Rally Dakar como un “lujo” que le permite competir junto a personas a las que respeta y en un entorno de equipo, además de ofrecerle una energía especial y mantener la motivación a lo largo del año. “Son 15 días en los que estás allí sin pensar en el trabajo ni en todos los problemas que tengo, que son muchos”, explicó al medio. No obstante, también reconoció el sacrificio que supone pasar las festividades lejos de la familia, aunque considera que los aspectos positivos de la experiencia superan las dificultades, dado que le brinda la oportunidad de continuar desafiándose en una disciplina donde no es profesional.

Según indicó Europa Press, la preparación de Jubany para la competición ha debido adaptarse a las exigencias y compromisos de su carrera culinaria, priorizando el trabajo sin descuidar el entrenamiento necesario para afrontar una prueba de estas características. El chef catalán manifestó que la ambición del equipo para 2026 se mantiene alta, aunque con una visión prudente sobre las dificultades: “Somos muy competitivos y siempre nos marcamos un objetivo difícil, porque para ir a pasear nos quedamos en casa”, comentó. Su meta es pelear por la victoria en la categoría de coches 4x2 y lograr una posición entre los veinte o veinticinco primeros en la clasificación general.

Durante su intervención recogida por Europa Press, Jubany hizo balance de la experiencia previa y de los errores derivados de su menor recorrido como piloto, matizando que su historial en competiciones está lejos del de otros participantes más experimentados. “Si llevo seis carreras en mi vida, hay gente que lleva 600”, puntualizó, subrayando la importancia de reducir al mínimo los errores, gestionar bien la dinámica del vehículo y apoyarse en un equipo eficaz y experimentado.

En cuanto a la gestión de la carrera, el chef recurre a similitudes con su oficio, describiendo el Dakar como una receta basada en el equilibrio, donde la moderación y el control priman sobre la velocidad excesiva y el riesgo innecesario. En palabras recogidas por Europa Press, sostuvo que el Dakar “no lo gana el más rápido”, e insistió en la necesidad de cuidar la mecánica y saber cuándo regular la marcha: “El coche tiene memoria, las piezas tienen memoria, y tienes que saber cuándo aflojar”.

Jubany también relató distintas anécdotas vividas junto a Solà, poniendo en valor la confianza ciega entre ambos y cómo esta relación incide directamente en los resultados obtenidos. “Esa fe mutua es uno de los ingredientes esenciales para intentar, una vez más, completar ese ansiado Dakar redondo y bien sabroso”, resumió ante Europa Press.

El cocinero puso de manifiesto el reto personal y profesional que supone esta carrera, así como la satisfacción de poder competir con el respaldo de un equipo sólido. Con la mirada puesta en el podio y tras conseguir un resultado destacado en la edición anterior, Jubany y su copiloto encaran el Rally Dakar 2026 animados por el deseo de superación y la convicción de poder alcanzar las metas que se han propuesto para esta nueva participación.