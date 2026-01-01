Moreno reivindica la UE en el 40 aniversario del ingreso de España y la defensa desde Andalucía de los valores europeos

La celebración del cuadragésimo aniversario del ingreso de España en la Unión Europea ha motivado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a resaltar la presencia activa de Andalucía dentro de los órganos de decisión europeos. Moreno ocupa actualmente el cargo de vicepresidente primero en el Comité Europeo de las Regiones, donde sostiene que la comunidad continuará defendiendo la cohesión y los valores del proyecto europeo con contundencia. Según publicó el medio, el líder autonómico ha utilizado este marco conmemorativo para reafirmar el compromiso de su gobierno con los principios democráticos y la integración regional.

El medio detalló que, a través de un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, Juanma Moreno destacó el valor que representa la Unión Europea como estructura política y económica. Consideró que esta institución encarna "el mejor ejemplo de que progresamos más cuando avanzamos juntos". Vinculó este progreso colectivo con los resultados obtenidos por España desde su adhesión al bloque continental, haciendo hincapié en los beneficios en términos de libertad y bienestar que asocia a la pertenencia al espacio europeo.

De acuerdo con la información consignada, Moreno ha reiterado que Andalucía mantendrá una voz firme en la defensa de la cohesión regional, concepto que considera esencial para el avance de los territorios y la reducción de las desigualdades internas en el seno de la UE. Además, hizo énfasis en el papel de Andalucía como actor relevante en el Comité Europeo de las Regiones, organismo consultivo de la Unión que representa los intereses de las regiones y ciudades de Europa ante las principales instituciones comunitarias. El medio también resaltó que el presidente vincula la participación activa en este órgano decisorio con la capacidad de influir en la toma de decisiones que afectan a la comunidad y al conjunto del país.

Moreno enmarcó estos mensajes en el contexto de la conmemoración del acceso de España "al mayor espacio de libertad y bienestar del mundo", definiciones que remiten a la Unión Europea, y aseguró que la comunidad autónoma asumirá un papel de liderazgo en la defensa de los valores fundacionales del proyecto comunitario. El medio puntualizó que el mandatario andaluz ha recalcado la trascendencia del 40º aniversario no solo como efeméride sino como oportunidad para fortalecer los lazos entre las regiones españolas y europeas, y para reafirmar la apuesta por los ideales democráticos compartidos.

La información difundida señala que este posicionamiento forma parte de una estrategia de la Junta de Andalucía para incrementar la influencia de la región en las políticas europeas, al considerar que la participación en foros como el Comité Europeo de las Regiones contribuye a visibilizar los intereses y necesidades andaluzas ante las instituciones de Bruselas. Moreno destaca el compromiso de su gobierno con los valores de integración, solidaridad y respeto a la diversidad que, según él, caracterizan a la Unión desde su origen. Además, considera que Andalucía está en condiciones de ejercer un papel protagónico dentro del marco continental a partir de la trayectoria acumulada durante las cuatro décadas de pertenencia a la UE.

Según difundió el medio, el presidente andaluz justificó la importancia de continuar defendiendo los ideales europeos en un contexto internacional marcado por incertidumbres y retos que afectan a la estabilidad y el desarrollo de la región. En este sentido, Moreno abogó por fortalecer la cohesión territorial y consolidar la participación de Andalucía en todos aquellos espacios comunitarios en los que puedan adoptarse decisiones relevantes para el bienestar de sus ciudadanos.

En conclusión, el mensaje emitido por Moreno y recogido por el medio abordó tanto el significado histórico de la fecha como la necesidad de garantizar que Andalucía siga manteniendo una presencia significativa en los principales foros de debate y resolución europeos. El líder autonómico expresó su convicción de que el futuro de la comunidad y de España está intrínsecamente vinculado a la permanencia activa y a la defensa de los valores que conforman la identidad de la Unión Europea.