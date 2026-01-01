Militares israelíes matan a un "terrorista que lanzaba piedras" en el norte de Cisjordania

Las autoridades palestinas han comunicado que el cuerpo de Jattab Mohammad Ismail al Sarhan Daraghmé, de 26 años, permanece bajo control israelí después de que resultara mortalmente herido durante una intervención militar en la localidad de Al Lubban ash Sharqiya, al sur de Nablús, en Cisjordania. Según consignó el medio WAFA y lo confirmó el Ayuntamiento local, Daraghmé falleció a consecuencia de disparos efectuados en la noche que abarcó del 31 de diciembre al 1 de enero, episodio que derivó en heridas de distinta consideración para otros dos ciudadanos palestinos.

El Ejército israelí expresó oficialmente que sus efectivos abrieron fuego contra lo que identificaron como “terroristas que les lanzaban piedras” durante operaciones en el área. El comunicado militar detalló que el enfrentamiento se saldó con la muerte de uno de los presuntos atacantes y al menos dos personas más resultaron alcanzadas. WAFA, citando fuentes locales, reportó que uno de los heridos permanecía en condición estable y había sido trasladado al Hospital de Salfit para recibir atención médica.

De acuerdo con la agencia WAFA, la Autoridad General de Asuntos Civiles palestina ya había notificado formalmente al Ministerio de Sanidad sobre el deceso de Daraghmé, añadiendo que la restitución de su cuerpo seguía pendiente debido a la custodia israelí. La noche en que se produjo el tiroteo estuvo marcada por un incremento de la actividad militar en la región norte de Cisjordania.

Al mismo tiempo, durante la madrugada del primer día de enero, el despliegue de tropas israelíes incluyó una serie de redadas en distintas localidades del norte de Cisjordania, donde resultaron arrestadas decenas de personas, según informó la agencia WAFA. La mayoría de los detenidos serían antiguos presos y las intervenciones se concentraron especialmente en las zonas de Ramala y Al Biré. Entre los capturados se encuentra un menor de edad.

La situación descrita por fuentes palestinas e informada también por WAFA se repitió en diversos puntos durante la noche. En el campamento de refugiados de Yalazone ocho individuos fueron arrestados después de que soldados israelíes ingresaran en varias viviendas. En Betunia, localidad ubicada al oeste de Ramala, los efectivos irrumpieron en el domicilio del expreso Ahmed Harish; la operación incluyó la detonación de la puerta con explosivos y el lanzamiento de una granada de gas para proceder con su aprehensión, acción que además derivó en la retención y agresión de su hermano Muhammad.

A estos hechos se añadieron detenciones en los campamentos de refugiados de Al Amari, donde un hombre joven fue arrestado, y en Deir Abú Mashal, donde se registraron seis capturas adicionales. La cobertura de WAFA describió también incursiones militares en Abú Shujeidem, Nilin, Kobar, Abud, Al Mazraa al Qibliya y Arura, como parte de una serie de operaciones intensificadas en la región por parte de las fuerzas israelíes en el marco de la fecha señalada.

Mientras tanto, las autoridades palestinas y organismos locales expresaron su preocupación por la persistente retención de cuerpos de palestinos fallecidos, así como por el aumento de las incursiones nocturnas y detenciones masivas. Los acontecimientos en Al Lubban ash Sharqiya y en otras localidades de Cisjordania profundizaron la tensión entre la población palestina y las fuerzas de seguridad israelíes durante la transición de año.