Mamdani jura como alcalde de Nueva York en un acto privado

La designación de Mike Flynn, experto en programas de tránsito peatonal y ciclista y con experiencia previa en el Departamento de Transporte, marcó uno de los primeros anuncios oficiales de Zohran Mamdani tras asumir la alcaldía de Nueva York. Según informó EFE, esta decisión se divulgó inmediatamente después de la ceremonia privada con la que Mamdani, político demócrata identificado con el ala socialista, inició formalmente su mandato tras la medianoche del jueves 1 de enero.

Mamdani asumió el cargo en una breve ceremonia alejada de los protocolos habituales. Tal como publicó EFE, el acto se realizó en el interior de la estación histórica Old City Hall, ubicada debajo del edificio municipal y cerrada habitualmente al público. El alcalde eligió este espacio con el propósito de subrayar la relevancia que concede al transporte público y a su influencia en la vitalidad urbana. Durante el evento, que contó solo con familiares y algunos medios locales acreditados, Mamdani firmó los documentos oficiales y abonó la tasa simbólica de nueve dólares ante el secretario de la alcaldía.

La investidura fue guiada por la fiscal del estado, Letitia James, quien describió a Mamdani como una figura inspiradora, manifestando sentirse “orgullosa de lo que ha conseguido” y augurando que su mandato inaugurará “una nueva era de progreso, promesas y prosperidad” para Nueva York. El nuevo alcalde, que a sus 34 años se convierte en el segundo regidor más joven en la historia de la ciudad, realizó el juramento sosteniendo el Corán, asistido por su esposa Rama Duwaji. Mamdani es el primer alcalde musulmán y también el primero con ascendencia del sur de Asia que alcanza el liderazgo de la ciudad, según consignó EFE.

El evento oficial fue retransmitido en el canal de YouTube del despacho del alcalde, aunque su desarrollo no superó los cinco minutos y dio la impresión de haberse interrumpido antes de que el discurso del mandatario finalizara por completo. La naturaleza reservada del acto contrastó con las expectativas habitualmente asociadas a una toma de posesión municipal en Nueva York. Según detalla EFE, Mamdani describió esta etapa como el “honor y privilegio” más importante de su vida, destacando el significado del lugar elegido para la ceremonia como símbolo de la salud y el legado de la metrópolis.

La jornada de toma de posesión no concluyó con la ceremonia privada. El medio EFE reportó que Mamdani prevé repetir el juramento a las 13:00 horas en las escalinatas de la Alcaldía, esta vez acompañado por una amplia representación de figuras políticas. Bernie Sanders, senador de orientación izquierdista, será quien lo invista públicamente en ese segundo acto, que dará paso a una celebración comunitaria de acceso libre en las calles del sur de Manhattan.

El evento masivo contará con la participación de personalidades como la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, Jumaane Williams, Defensor del Pueblo de Nueva York, y Mark Levine, contralor electo, entre otros referentes políticos. La retransmisión está prevista en línea para facilitar el acceso de la ciudadanía, según detalló EFE. Con estos actos, la gestión de Mamdani se presenta ante la opinión pública con énfasis en la representación plural y la reivindicación de valores asociados al transporte público y la diversidad.