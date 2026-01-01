Mamdami asume Nueva York con el reto de hacer realidad su ambiciosa agenda progresista

Las complicaciones para extender la gratuidad en el transporte público en Nueva York, debido a los elevados costos y a la compleja coordinación institucional que se requiere, definen uno de los primeros retos para el nuevo alcalde neoyorquino. Según reportó la agencia EFE, Zohran Mamdani, quien asumió el cargo tras años de inflación por encima de la media nacional y una reciente serie de escándalos en la administración previa, enfrenta la expectativa de transformar una serie de promesas de campaña en políticas tangibles. A esto se suma la vigilancia constante del gobierno federal, liderado actualmente por el presidente Donald Trump, que ha mostrado interés especial en el curso de la nueva administración.

El periódico consignó que Mamdani, de 34 años y miembro del Partido Socialista Democrático de América, llega a la alcaldía de Nueva York bajo el escrutinio público y político. Con una experiencia previa de cuatro años como asambleísta estatal y trabajos en defensa de personas con problemas de acceso a la vivienda, el alcalde representa una figura novedosa para la administración municipal y un revulsivo dentro de un partido demócrata que, según señala EFE, busca recomponer su liderazgo tras las dificultades políticas de los últimos años. El propio Trump llegó a calificar al nuevo mandatario como “comunista” y ha vigilado de cerca sus primeros movimientos en la jefatura municipal.

Mamdani recibió el apoyo electoral por un programa social que gira en torno a ideas de justicia social, donde resaltan propuestas como la gratuidad y eficiencia para los autobuses urbanos, una ciudadanía protegida ante subidas abusivas del alquiler y opciones de cuidado infantil universal. Otras iniciativas de su programa comprenden la creación de supermercados municipales de bajo costo y medidas fiscales orientadas a robustecer el presupuesto de la ciudad. El periódico explicó que estas promesas llegan tras una gestión previa salpicada por dimisiones y acusaciones federales de corrupción a la administración de Eric Adams, causas que Trump habría ordenado retirar tiempo atrás.

En el plano económico, la ciudad experimentó en cinco años índices de inflación que, en ocasiones, superaron el 6 %, acentuando el malestar de los habitantes ante el alto coste de vida. El reto para Mamdani reside en materializar medidas de alivio económico y social en una metrópoli con más de 1,1 millón de usuarios diarios en los 327 trayectos de autobús, muchos de los cuales enfrentan desde hace tiempo altos niveles de evasión de tarifas. El precio del pasaje pasará a 3 dólares desde el 1 de enero, aunque la propuesta estrella del nuevo alcalde es que eventualmente todo el sistema de autobuses sea gratuito.

El congresista Adriano Espaillat, miembro del comité asesor del alcalde, declaró a EFE que la decisión sobre el transporte gratuito no es nueva y se fundamenta en un piloto coordinado por la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) en los cinco distritos neoyorquinos. Entre julio de 2023 y finales de 2024, la ciudad implementó una línea de autobús gratis por condado bajo un coste de 12 millones de dólares, resultando en un aumento comprobado de usuarios, reducción de incidentes con choferes y menor tráfico vehicular. Llevar esa gratuidad a todo el sistema requeriría aproximadamente 700 millones de dólares anuales, según detalló el medio.

El reto presupuestario está al centro del debate. EFE explicó que la viabilidad del plan dependería de un acuerdo fiscal con el poder legislativo estatal y con el visto bueno de la propia MTA, considerando que el presupuesto anual de Nueva York es multimillonario y existen otras prioridades compitiendo por los recursos. En palabras de Espaillat, “el asunto de los autobuses no es nuevo”, y mencionó que ya existen descuentos para estudiantes, personas discapacitadas y adultos mayores, aunque el salto a la gratuidad universal presenta mayores complicaciones financieras.

En materia de cuidado infantil, la propuesta de Mamdani enfrenta aún más obstáculos, reportó EFE, por el coste que implican la contratación de personal, la alimentación y el funcionamiento de los centros, además de la tarea de obtener fondos suficientes ante las limitaciones presupuestarias. Para compensar estos gastos y financiar sus medidas, Mamdani ha planteado un impuesto del 2 % sobre la renta para habitantes con patrimonios mayores a un millón de dólares anuales, estimando una recaudación de 4.000 millones de dólares por año. Adicionalmente, el alcalde propone elevar el impuesto empresarial de 7,25 % a 11,5 %, una medida que aportaría alrededor de 5.000 millones de dólares anuales según cálculos informados por EFE.

En el terreno político, la gobernadora Kathy Hochul, que mostró apoyo a Mamdani durante la campaña, no oculta su reticencia a incrementar los impuestos. A pesar de respaldar la ampliación de los cuidados infantiles, la funcionaria ha dejado en evidencia sus dudas respecto de las reformas fiscales propuestas por el Ejecutivo municipal.

El escenario institucional se complica puesto que Nueva York mantiene la condición de “ciudad santuario”, lo que implica que limita la cooperación de sus autoridades locales con agencias federales de migración y protege a los residentes indocumentados. Según consignó EFE, el gobierno federal ha advertido sobre la posibilidad de reducción de fondos a las jurisdicciones con este estatus. Un recorte semejante afectaría la financiación de programas clave de seguridad, educación y servicios sociales, sumando presión a la administración local en su búsqueda por consolidar políticas de justicia social y mantener el compromiso con las comunidades migrantes.

La llegada al poder de Mamdani tuvo, además, un fuerte impacto simbólico: su origen musulmán y ugandés, junto con su trayectoria pública y el respaldo entre electores jóvenes, ha transformado el paisaje político en Nueva York, relató EFE. El alcalde se esforzó desde la campaña por mantenerse tanto cercano a sus votantes de base como abierto a consejos provenientes de sectores ajenos a su círculo electoral, razón por la cual estableció comités y convocó reuniones con expertos variados para fortalecer el diseño y la implementación de sus principales iniciativas.

El despliegue de la nueva agenda municipal se articula bajo estricta vigilancia, tanto por parte de electores y organizaciones vecinales como de la administración federal en Washington. Ante el contexto de incertidumbre presupuestaria, tensiones partidistas y demandas sociales, Mamdani tendrá que negociar no solo internamente, sino también con instancias estatales y federales, conforme reconoció EFE en su cobertura sobre el inicio de este nuevo periodo al frente de la alcaldía neoyorquina.