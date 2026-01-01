Liberadas cerca de 90 personas detenidas en las protestas de 2024 en Venezuela

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos reportó que al menos 87 personas consideradas presas políticas en el contexto postelectoral habían salido en libertad desde el centro penitenciario de Tocorón, en Aragua, aunque todavía se calcula que otras 89 personas continúan privadas de libertad en esa misma cárcel. Este dato se conoce luego de que el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario anunciara la excarcelación de 88 personas, en respuesta a una revisión de causas tras las recientes elecciones presidenciales de julio de 2024 en Venezuela. Según informó este ministerio, las excarcelaciones forman parte de un proceso orientado a revisar de forma individual cada caso y se enmarcan dentro de lo que denominan una política de justicia con enfoque humanista y preservación de la paz.

El comunicado oficial, divulgado a través del perfil institucional en la red social Instagram, detalló que la revisión de expedientes obedece a instrucciones del presidente Nicolás Maduro, quien pidió evaluar caso por caso y aplicar, conforme establece la ley, diversas medidas cautelares. La nota añadió que las excarcelaciones se han otorgado a personas privadas de libertad “por delitos cometidos en el marco de acciones violentas, de sectores extremistas tras las elecciones” con el objetivo expreso de “generar desestabilización y desconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano”. El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario subrayó que, a pesar de lo que definió como un contexto de asedio permanente contra Venezuela, el gobierno mantiene el compromiso de garantizar un trato digno y respeto de los derechos humanos para las personas en prisión, además de la atención integral correspondiente.

De acuerdo con lo reportado por el medio, las excarcelaciones se producen luego de las protestas por el proceso electoral que tuvo lugar en julio, el cual resultó en la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Dichas elecciones han generado graves cuestionamientos tanto por parte de la oposición venezolana como de sectores de la comunidad internacional, que han señalado posibles irregularidades en el proceso y denunciado supuestos fraudes.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos, mediante un mensaje publicado en la red social X, manifestó que cada liberación representa un avance, pero también sostuvo que la mayoría de las personas consideradas presas políticas permanecen tras las rejas y que la lucha por la libertad plena continúa hasta lograr la excarcelación de todos. Según publicó este organismo, el monitoreo de liberaciones y detenciones sigue activo y llamó la atención sobre la persistencia de la represión.

La semana anterior, las autoridades venezolanas llevaron a cabo una excarcelación de 70 personas detenidas bajo circunstancias similares, coincidiendo con la celebración del día de Navidad. El ritmo de liberaciones refleja una dinámica donde, pese a anuncios oficiales sobre políticas de revisión y enfoque humanista, diversas organizaciones sociales y de derechos humanos insisten en la existencia de cientos de casos pendientes y denuncian la continuidad de una política de represión.

Foro Penal, otra organización dedicada al seguimiento de la situación de los derechos humanos y detenciones en Venezuela, sostuvo que alrededor de 900 personas se mantienen detenidas por motivos políticos en el país, según consignó el medio. Estas cifras evidencian la magnitud del fenómeno y la complejidad del contexto político y judicial en el que se producen las excarcelaciones.

Las reacciones en el entorno de las organizaciones civiles se han focalizado en la exigencia de una libertad plena y sostenida para todas las personas detenidas con perfil de oposición política, destacando que las recientes excarcelaciones, aunque representativas, no modifican de fondo la situación de cientos de ciudadanos considerados presos políticos. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos remarcó que seguirá atento a nuevas confirmaciones y velando por el seguimiento de cada caso.

La declaración del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario también reafirmó la posición del Gobierno bolivariano en defensa de lo que define como estabilidad, justicia social y soberanía nacional frente a los señalamientos de la comunidad internacional y del sector opositor venezolano. El gobierno ratificó su compromiso de actuar bajo los principios legales internos y en salvaguarda de la paz en el país latinoamericano.

El escenario postelectoral en Venezuela, marcado por una fuerte polarización y reiteradas denuncias de la oposición nacional e internacional, se ha traducido en manifestaciones y protestas que, de acuerdo con informes oficiales y de organizaciones no gubernamentales, han resultado en detenciones masivas y procesos legales ampliamente cuestionados. Pese a los anuncios realizados y liberaciones concretadas, distintos colectivos sostienen que la represión permanece y que la justicia en estos casos debe comprender no solo la liberación, sino la restauración plena de los derechos civiles y políticos de las personas afectadas.